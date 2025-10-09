A Kevin Mier le dan 'palo' en México por "sobrado y agrandado"; piden que lo sienten ya

Kevin Mier, quien actualmente se encuentra concentrado con la Selección Colombia, sigue siendo tema noticioso y hasta de debate en territorio mexicano, debido a su actualidad con el Cruz Azul, donde en la presente temporada ha tenido varios errores que lo han puesto en el ‘ojo del huracán’.

Y justamente, una de esas falencias por las que tanto lo critican, es que lo consideran un arquero “sobrado y agrandado”. Esto, así como varios periodistas lo dejaron en evidencia durante un programa de Fox Sports, en el que hicieron una comparación entre el golero ‘cafetero’ y Nahuel Guzmán, quien es, hasta ahora, el segundo guardameta del equipo, por lista de importancia para su entrenador.

“A mí me gusta más Nahuel; en general se me hace mejor arquero que Mier, no quitándole mérito a Kevin, que en ocasiones, ya lo he comentado, lo siento un poco sobrado. Especialmente sus actitudes de agrandado”, indicó uno de los panelistas durante la transmisión en vivo, dejando claro que el argentino es más de su gusto que el colombiano.

Kevin Mier en Cruz Azul AFP

Pero eso no fue todo, pues otro de los periodistas llenó de elogios a Guzmán, destacando varias de sus virtudes y cualidades dentro del terreno de juego: “Por su parte, Nahuel ha demostrado que es un tipo que es líder, que maneja y demás; no sé hasta qué punto Mier sea un líder, es buen arquero, pero no le comparo el liderazgo con Nahuel”.



“Es más, incluso hasta en la personalidad. Yo digo, Mier es un muy buen arquero, pero ahora, ningún arquero entra tanto en contacto como Kevin, porque el funcionamiento desde que llegó Anselmi, que lo trajo, es en función de jugar como un líbero. Nahuel también lleva más tiempo en la Liga, entonces tendríamos que esperar a ver qué hace el DT de Cruz Azul. Nahuel, con la personalidad que tiene, es muchísimo mejor”, debatieron conceptos en la mesa los periodistas, quienes llegaron a la conclusión de que era mucho mejor el argentino que el ‘cafetero’, que actualmente hace parte de la convocatoria de la ‘tricolor’ para enfrentar a México en duelo de fogueo.

Publicidad

Para terminar, uno de los panelistas dio nueva opinión, que no dejó muy bien parado a Kevin Mier contra Guzmán, quien, hasta ahora, sigue siendo el segundo arquero del Cruz Azul para la dirección técnica.

Kevin Mier, arquero colombiano que milita en Cruz Azul. AFP

“En partidos importantes ha fallado más Kevin Mier”, concluyó el periodista.

Publicidad

Lo cierto hasta ahora, es que el colombiano debe aprovechar este final de año para retomar su nivel y ganarse nuevamente toda la confianza de la hinchada 'cementera', que también ha sido partícipe de esas críticas y duros comentarios en su contra.