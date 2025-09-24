A Kevin Mier le marcaron un golazo de mitad de cancha en Cruz Azul vs. Querétaro

La Liga MX no se detiene y este miércoles tuvo un nuevo partido entre Cruz Azul y Querétaro que dejó un golazo que se volvió tendencia en México. Al arquero colombiano Kevin Mier le anotaron un golazo en el conjunto 'cementero'.

A los 35 minutos, el defensor central de los 'gallos', Santiago Homenchenko, vio salido al guardameta 'cafetero' y sacó un zurdazo desde antes de la mitad de cancha. Mier alcanzó a rozar la pelota, pero no pudo evitar la anotación.



Vea el gol que le hicieron a Kevin Mier en la Liga MX