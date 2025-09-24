A Kevin Mier le marcaron un golazo de mitad de cancha en Cruz Azul vs. Querétaro

Publicidad
La Liga MX no se detiene y este miércoles tuvo un nuevo partido entre Cruz Azul y Querétaro que dejó un golazo que se volvió tendencia en México. Al arquero colombiano Kevin Mier le anotaron un golazo en el conjunto 'cementero'.
A los 35 minutos, el defensor central de los 'gallos', Santiago Homenchenko, vio salido al guardameta 'cafetero' y sacó un zurdazo desde antes de la mitad de cancha. Mier alcanzó a rozar la pelota, pero no pudo evitar la anotación.
Y éste golazo???— El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) September 25, 2025
Homenchenco de @Club_Queretaro nos regaló ésta joya.
Mier de @CruzAzul pudo hacer más. pic.twitter.com/LOHoQeD5Wo