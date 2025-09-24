Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Kevin Mier le marcaron un golazo de mitad de cancha en Cruz Azul vs. Querétaro

A Kevin Mier le marcaron un golazo de mitad de cancha en Cruz Azul vs. Querétaro

Este miércoles, en la Liga MX, el arquero colombiano Kevin Mier sufrió una anotación de gran factura del jugador Santiago Homenchenko. ¡Acá el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Kevin Mier en el once titular de Cruz Azul frente a Querétaro.
Kevin Mier en el once titular de Cruz Azul frente a Querétaro.
Cruz Azul.

Publicidad

Publicidad

Publicidad