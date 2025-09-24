Brutal taponazo en la cabeza de Marcelo Meli, se dio amago de bronca y se calentó DIM vs. Santa Fe

En el estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín y Santa Fe se enfrentaron en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025. Los ánimos se calentaron en el primer tiempo, se formó una fuerte pelea entre jugadores de ambos equipos y hasta Jorge Bava, DT 'cardenal' que tendría las horas contadas, se tuvo que meter.

A los 25 minutos, Baldomero Perlaza le hizo una falta a Marcelo Meli, quien estando tendido en el suelo recibió al instante un pelotazo en la cara por parte de Brayan León. Esto no le gustó nada a los jugadores 'cardenales', en especial, Ángelo Rodríguez que fue a encararlo y a empujarla.

El suceso pasó mayores y formó una pequeña batalla campal que duró casi dos minutos. Empujones y manotazos se vieron por doquier y hasta Bava ingresó a la cancha para intentar calmar a sus dirigidos.

En un principio, el juez central Álvaro Meléndez le mostró tarjeta amarilla a León, pero después de revisar el VAR la cambió por una cartulina roja y DIM se quedó con 10 futbolistas en cancha.

🟥 ES ROJA: Correcto llamado del VAR Ricardo García a Álvaro Meléndez. El árbitro había mostrado únicamente amarilla a Brayan León cuando en realidad ameritaba la roja. Le metió un pelotazo en el rostro a un rival porque sí. Califica como conducta violenta. Insólito #CopaBetPlay pic.twitter.com/OX4UYJTQ9O — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 24, 2025

Vea el video de la pelea entre jugadores de Independiente Medellín y Santa Fe:

🚨 Se ENCENDIERON LOS HUMOS en el duelo entre Medellín y Santa Fe 👀👀 Brayan León se fue expulsado. pic.twitter.com/BwaALqlPIq — Dilhan Almonacid (@AlmonacidDilhan) September 24, 2025