JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
Fútbol Colombiano / Brutal taponazo en la cabeza de Marcelo Meli, se dio amago de bronca y se calentó DIM vs. Santa Fe

Brutal taponazo en la cabeza de Marcelo Meli, se dio amago de bronca y se calentó DIM vs. Santa Fe

En el partido de este miércoles en el Atanasio Girardot se presentó un hecho que indignó a los jugadores visitantes y que obligó al DT Jorge Bava a entrar a mediar para evitar una bronca mayor.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2025
Todo se desató por un pelotazo a la cara de Marcelo Meli.
Todo se desató por un pelotazo a la cara de Marcelo Meli.
