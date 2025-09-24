Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hernán Torres no se quedó callado y reveló por qué le 'jaló las orejas' a Jorge Cabezas

Hernán Torres no se quedó callado y reveló por qué le 'jaló las orejas' a Jorge Cabezas

En la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025, Millonarios venció 3-2 a Fortaleza, sin embargo, el DT 'azul' tuvo un momento de furia con el delantero Jorge Cabezas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Hernán Torres y su regaño a Jorge Cabezas Hurtado.
Hernán Torres y su regaño a Jorge Cabezas Hurtado.
Pantallazo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad