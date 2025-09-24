Hernán Torres no se quedó callado y reveló por qué le 'jaló las orejas' a Jorge Cabezas

Si bien Millonarios no pasa por su mejor momento en el fútbol colombiano, en la fecha más reciente de la Liga BetPlay II-2025 volvió a la senda del triunfo luego de superar 3-2 a Fortaleza CEIF, en el estadio El Campín. Sin embargo, eso no fue suficiente para el entrenador Hernán Torres, quien se volvió viral en redes sociales por un 'monumental' regaño a Jorge Cabezas Hurtado, pese a que en ese momento se imponían en el marcador.

Muchos se quedaron con la duda del por qué de ese 'jalón de orejas' y Torres no tuvo problema en revelar detalles en una breve entrevista con el periodista Octavio Mora. "Le pregunté que si estaba cansado, me dijo que no, entonces le dije ‘hermano, hágame lo que le mande a hacer, referéncieme y recorte cuando esté en zona suya; cuando esté en zona de los otros, referencia (Stiven) Vega, usted me lo está dejando suelto y ¿Qué pasa viejo? Él me explicó y le dije ‘hágame caso en lo que yo le dije, hágame caso en lo que yo le mandé’ y eso fue no más“, contó el ex guardameta.

Eso sí, pese al regaño, Torres dejó en claro que Cabezas es un gran futbolista, que debe aprender algunas cosas, pero que tiene todo el talento para destacar y ser pieza clave del 'embajador'. "Un jugador muy bueno, me tiene sorprendido, lo que pasa es que hay que inducirlo y ubicarlo y llevarlo a donde queremos que llegue. Tiene todas las capacidades para ser un jugador referente, es joven, yo sé que nos va a dar, que va a cumplir y que va a llenar todas las expectativas de los hinchas de Millonarios”, agregó.

Por último, Torres no tuvo problema en hablar sobre su fuerte carácter, ese que siempre lo ha marcado a lo largo de su trayectoria como director técnico. “He tratado de mejorar mucho ese tema, llevamos muchos años en esto y la vida y el fútbol me ha ido madurando. Hay momentos que el chip se le salta a uno, hay momentos que el chip no lo puede controlar", se sinceró.