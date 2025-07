A Luis Díaz aún no le tiran la puerta en Barcelona; señales de lado y lado encienden esperanza

La novela entre Luis Díaz y Barcelona aún no tiene un final, aunque todo parecía indicar que los 'culés' ya habían concretado el fichaje de Nico Williams procedente del Athletic Bilbao, lo cierto es que una 'traba' en las negociaciones le dio nuevamente una esperanza al entorno del guajiro.

El 'Barça' aún no pierde el interés por el colombiano, realmente han tenido mucha paciencia con el tema, pues saben perfectamente que el jugador está poniendo de su parte, pero es el Liverpool quien está decidido a no dejarlo ir, a no ser de una cifra escandalosa para un futbolista cerca a los treinta años, como precisan constantemente en la prensa española.

Según informó 'Mundo Deportivo' "se había generado una traba en la operación de Nico (Williams), y desde el entorno de Luis Díaz, se han emitido mensajes en dirección a las oficinas del Camp Nou de que el delantero colombiano sigue disponible".

Se continuó leyendo en el diario citado que "la cuestión es que en el Barça esperaban, antes de la irrupción del menor de los Williams, que el agente de Díaz avanzase en su tarea de desgaste con el Liverpool para forzar una salida de su representado. Sin embargo, el representante del internacional colombiano no apretó el acelerador todo lo que debía y mientras se dormía en los laureles, Félix Tainta, agente de Nico Williams, le avanzó por la derecha".

Luis Díaz suena fuertemente para el Barcelona

En Liverpool no bajan la guardia

La dirigencia de los 'reds' mantienen su postura de retener a 'Lucho' hasta el día de hoy; sin embargo, el representante del guajiro guarda la esperanza de que Liverpool cambie de opinión este mismo mes, ya que se están viendo afectados económicamente por los costosos fichajes que han hecho: Jeremie Frimpong (40 millones de euros), Florian Wirtz (125 millones) y Milos Kerkez (46,9 millones). Esto podría obligar a finalmente aceptar la oferta del Barcelona por Díaz Marulanda, para cuadrar caja en los de Anfield, y evitar una posible pérdida de dinero por lo menos hasta el mercado de invierno.



¿Qué hace Luis Díaz mientras tanto?

El colombiano sigue disfrutando de la recta final de sus vacaciones, viajando con su familia y asistiendo a eventos con marcas en la capital de nuestro país, donde se le vio hace algunos días para compartir con muchos de sus seguidores.

Hasta el momento, se sabe que 'Lucho' deberá presentarse en Inglaterra a finales de julio para preparar lo que es el inicio de temporada con Liverpool, si todo sigue con normalidad, o si finalmente se llega a un acuerdo con el actual campeón de la Liga de España, todo podría tener un rumbo diferente.