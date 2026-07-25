A Luis Díaz lo persigue un millonario equipo, luego del Mundial 2026; "operación complicada"

Luis Díaz goza por estos días de sus vacaciones con su familia, a pocos días de regresar a la acción con el Bayern Múnich y una nueva temporada en Europa. Sin embargo, su nombre es vinculado con un poderoso equipo de Arabia Saudita, que buscaría tentarlo a él y a los bávaros con una millonaria transferencia.

En el medio 'Sport' fueron los encargados de dar el contexto y la información que involucra al nacido en Barrancas, La Guajira, detallando que "tras solo haber logrado ganar la King's Cup en la pasada campaña, Al Hilal busca reforzar su plantilla para poder competir por cosas más altas. Después de haber cerrado la incorporación de Crysencio Summerville a cambio de 64,5 millones de euros, el club de la Saudí Pro League estaría lejos de conformarse y ya buscaría incorporar a una de las grandes estrellas del fútbol europeo, en lo que podría suponer un gran golpe de efecto".

Luis Díaz, objetivo del Al Hilal de Arabia Saudita

Con ese panorama del presente de transferencias, detallaron así en los medios europeos que "según información del periodista italiano Gianluigi Longari, Luis Díaz sería el gran sueño, aunque la operación se antoja complicada".



Sacar a 'Lucho' del Bayern Múnich no será fácil, especialmente porque "el extremo colombiano puso fin el pasado verano a su etapa en el Liverpool al fichar por el Bayern de Múnich de Vincent Kompany a cambio de 70 millones de euros. Con el conjunto muniqués su nivel no ha podido ser mejor, ya que entre todas las competiciones 'Lucho' anotó 26 goles y repartió 19 asistencias en 51 encuentros, logrando por el camino proclamarse campeón de Bundesliga, Copa y Supercopa, además de alcanzar las semifinales de la UEFA Champions League".

Luis Díaz en uno de los partidos con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Imágenes

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Así las cosas, a menos de una exorbitante oferta que supere los 100 millones de euros, no habría un cambio de futuro para Luis Díaz, quien es figura indispensable para el técnico Vincent Kompany, en el tridente que tiene junto a Michael Olise y Harry Kane.

Por el momento, se espera que el próximo lunes, el atacante colombiano se una a los entrenamientos en Alemania para preparar una nueva temporada, en la que buscará superar lo conseguido la pasada, e intentar ir por la Champions League, título que le falta en Europa.