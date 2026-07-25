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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En dónde va a jugar Juan Fernando Quintero, tras su salida de River Plate

En dónde va a jugar Juan Fernando Quintero, tras su salida de River Plate

Tras oficializar su salida de la 'banda cruzada'; ahora, como agente libre, al paisa ya le empezaron a llegar 'coqueteos' de otro grande del continente. Este sería su próximo destino.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la Copa Sudamericana
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la Copa Sudamericana
AFP

A pocas horas desde el comunicado oficial por parte de River Plate, que confirmó la rescisión de contrato con Juan Fernando Quintero; en el entorno del antioqueño empezaron a trabajar para gestionar cuál podría ser el nuevo destino del volante colombiano, quien ya tendría un fuerte pretendiente.

Y es que, luego de la polémica entrevista en la que justamente ‘Juanfer’ habló de Eduardo Coudet y su relación con el entrenador ‘millonario’, la situación se complicó en las arcas de la ‘banda cruzada’, pues esto dividió opiniones y provocó un entorno hostil en lo que sería el regreso de Quintero al equipo argentino.

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Al parecer, después de una relación casi rota desde lo futbolístico entre el ‘cafetero’ y Coudet; el paisa le pidió a la dirigencia de River Plate salir en este mismo mercado, sabiendo que no es un jugador del gusto del DT y que su participación en el equipo, mientras se mantenga ‘Chacho’, va a seguir siendo mínima.

Por esto y más, tras la entrevista que otorgó Juan Fernando Quintero en la que habló todos estos temas y dio su punto de vista frente a la falta de respaldo recibido en el equipo; el pasado viernes 24 de julio se oficializó la culminación de contrato entre ambas partes, por mutuo acuerdo.

¿Cuál va a ser el próximo destino de Juan Fernando Quintero?

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Después de lo mostrado en la Copa del Mundo con la Selección Colombia, sumada a la buena hoja de vida que tiene como futbolista; al paisa ya le empezaron a llegar ‘coqueteos’ de varios equipos importantes. Sin embargo, hay uno en específico que ya se metió de lleno en la puja por el antioqueño.

“Con Quintero afuera, La Banda libera un cupo de extranjero y masa salarial que la dirigencia buscará reutilizar. El mediocampo de Coudet deberá reacomodarse sin una de las piezas más talentosas de la historia reciente del club. Mientras tanto, el Atlético Mineiro espera al enganche para el próximo capítulo de una carrera que nunca fue lineal pero nunca dejó de ser fascinante”, fue la información que dieron en ‘TyC Sports’, referente al futuro del colombiano y el vacío que deja en el plantel ‘millonario’, tras su anunciada salida del club.

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Las próximas horas serán definitivas para Quintero y la definición de su futuro profesional, que, según informan desde territorio argentino, lo más probable es que emigre hacia el Brasileirao, para vestir los colores de cuadro 'galo', en donde también está el colombiano Mateo Casierra.

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