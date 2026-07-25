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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero estalló contra crítica en Argentina; “quédate callado, deja de vender humo”

Juan Fernando Quintero estalló contra crítica en Argentina; “quédate callado, deja de vender humo”

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero cerró su tercer ciclo en River Plate, tras rescindir su contrato en las últimas horas. Por supuesto, los señalamientos no faltaron y él respondió.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate
Getty Images

Juan Fernando Quintero no va más en River Plate tras no ser tenido en cuenta por el técnico Eduardo 'Chacho' Coudet, y en las últimas horas tras confirmarse su salida de la 'banda cruzada', hubo todo tipo de opiniones, algunos lamentándolo, otros despidiéndose con gratitud, y algunos que decidieron criticar la manera en la que se fue, como en el caso del exárbitro Pablo Lunati, hincha reconocido también del 'millonario'.

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"El hincha de River tiene los huevos al plato de Quintero, sabes lo que siento por él, pero la verdad esto es River. ¿Hasta cuándo, quién es, Beto Alonso?", fueron las crudas palabras en 'Picado TV'.

La respuesta de Juan Fernando Quintero a Pablo Lunati

En la publicación de Instagram de este medio de comunicación, el futbolista colombiano decidió no quedarse callado y dejar un extenso mensaje al exárbitro e hincha de River Plate.

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"Pablo, deja de vender humo, amigo. Mejor quedate callado. Igual puedes salir a la calle y dar la cara gracias al equipo de 2018. Peores cosas le pasaron al club y vos estabas de por medio, así que no vengas con esas. Te respeté hasta que te metiste en lo que no debías. Me voy con la cabeza en alto porque nunca traicioné mis principios ni mis valores. Soy único porque soy transparente en un mundo de hipocresía", detalló de entrada 'Juanfer'.

Pero Quintero siguió el texto agregando que "solo sientete orgulloso de que ahora sacas pecho diciendo que sos de River, porque lo que hicimos —e hice— fue eterno, y todo el mundo lo vio. Los valores y los principios no se venden por nada en el mundo, y mucho menos el carácter. Chau. ¡Eterna será mi historia con el club!".

Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, en un partido de River Plate
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano, en un partido de River Plate
AFP

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Este comentario del colombiano ha sido viral en las últimas horas, en medio de su salida inesperada del equipo, en el que era una de las figuras, pero como él mismo detalló en una entrevista, no es prioridad para el director técnico y por eso decidió dar un paso al costado de mutuo acuerdo.

Así despidió River Plate a Juan Fernando Quintero

El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos. River Plate desea a Juan Fernando Quintero todos los éxitos en el próximo capítulo de su carrera profesional.

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