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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán ya los tiene locos en Portugal; “si quiere, puede ser extremadamente importante”

Jhon Durán ya los tiene locos en Portugal; “si quiere, puede ser extremadamente importante”

Tras estrenarse con el Benfica con gol y asistencia, Jhon Durán genera expectativa en su nuevo reto en Europa, a la espera de si mantendra ese nivel durante toda la temporada.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Jhon Durán, delantero colombiano, se convirtió en nuevo jugador de Benfica
Jhon Durán, delantero colombiano, se convirtió en nuevo jugador de Benfica
Twitter de Benfica

Tras la presentación de Jhon Durán, en cancha, con el Benfica, terminó de manera satisfactoria tras el triunfo 5-1 sobre Belenenses, con gol y asistencia del delantero colombiano, quien se ha mostrado comprometido desde el primer instante con el equipo portugués.

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Por eso, al pasar las horas la prensa lusa destaca la actuación del joven antioqueño con la camiseta de las 'águilas', y resaltan que tiene "dos palabras en mente: portería y gol", catalogándolo como lo más destacado en la victoria en este partido de pretemporada.

Jhon Durán comienza con pie derecho en Benfica

A pesar de los pocos entrenamientos que ha tenido, en el medio 'A Bola' no dudaron en analizar a profundidad la buena presentación del colombiano, señalando que en el "primer toque: gol. En el segundo toque: asistencia para el 5-1 de Prestianni".

Adicional a eso, mencionaron que "aún entendiendo a Ivanovic, poco después del minuto 70, ya dentro del área, le ofreció el balón al croata para un disparo peligroso, en un momento de gran trabajo en equipo del nuevo fichaje del Benfica", destacando otra de las acciones en las que participó y pudo terminar en anotación, también.

Jhon Durán festejando anotación con Benfica.
Jhon Durán festejando anotación con Benfica.
Foto: X de Benfica.

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Lo cierto es que con su primer partido, a Jhon Durán lo ven "rapido y potente"; y de paso recalcan que "siempre tiene en mente una palabra de ocho letras: portería. Y otra de solo tres letras: gol", dejando en constancia que "puede ser, si quiere, extremadamente importante para el Benfica", en caso de que pueda mantener un nivel superlativo y no tenga inconvenientes adentro o afuera de la cancha, tras los pasos irregulares por Fenerbahce y Zenit, en Turquía y Rusia, respectivamente, también en préstamo directamente desde el Al Nassr (Arabia Saudita).

Este jueves podría venir la primera prueba real para Durán en Benfica, en el partido de ronda de clasificación de la Europa League, torneo internacional que disputará el cuador portugués. Ese encuentro está programado para este jueves 30 de julio, a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

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