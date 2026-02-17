Luis Díaz, a los pies de 'figurota' en Bayern Múnich: "Lo hace todo bien; es una máquina"

En Alemania solo se habla de Luis Díaz y, ahora, la nueva fórmula delantera del Bayern Múnich, que comparte junto a Harry Kane y Michael Olise; el tridente letal que se ha vuelto tendencia en la presente temporada, al mando de Vincent Kompany.

Y justamente, para referirse a lo que ha sido su adaptación al nuevo esquema y combinaciones ofensivas con el inglés y francés; ‘Luchito’ habló del tema, en una reciente entrevista con ‘Sky Sports’.

“Me enorgullece mucho jugar en un equipo con Harry y Michael. Son técnicamente espectaculares. Harry, por ejemplo, lo hace todo de maravilla. Me ha sorprendido muchísimo; él es una máquina. Realmente lo hace todo bien. Estoy muy orgulloso de formar parte de este ataque”, indicó de entrada el guajiro, refiriéndose al reconocido delantero de 32 años, a quien enfrentó varias veces en Inglaterra, cuando todavía militaba en el Liverpool.

Luis Díaz y Harry Kane, máximas figuras del Bayern Múnich Foto: FC Bayern.

Luis Díaz tampoco dejó pasar la oportunidad de destacar al inglés, con quien ahora comparte cancha y disfruta de su gran calidad futbolística: “A Kane lo he visto jugar en Inglaterra porque hemos jugado contra el Tottenham varias veces. Pero una cosa es verlo en el otro equipo y otra muy distinta es compartir vestuario con él, estar en el campo de entrenamiento todos los días y ver cómo trabaja para nosotros como equipo, cómo se mueve, cómo retrocede constantemente, cómo exige el balón y, por supuesto, cómo marca goles".



Pero eso no fue todo, pues 'Luchito' también se animó a hablar de otro de sus compañeros, con quien comparte ese tridente ofensivo en el conjunto 'bávaro', siendo protagonistas en goles, asistencias y destacadas actuaciones; fundamentales en varios triunfos importantes del Bayern a lo largo de la temporada.

"Michael te destroza en el uno contra uno; tiene un talento técnico increíble y marca la diferencia. Es un tipo tranquilo. En el campo, es muy comunicativo. Ayuda mucho, presta atención a muchos detalles e incluso dice cosas como: 'Oye, defendamos así'. Estos son los detalles que te ayudan a crecer como futbolista y te hacen sentir cómodo. De nuevo: es increíble jugar con jugadores así", agregó el guajiro, referente a Olise y su experiencia de compartir cancha con el francés en el conjunto alemán.

Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane. Getty Images.

Cabe destacar que el cariño entre el colombiano y sus demás compañeros de equipo, desde su llegada a Múnich, ha sido recíproco; muchas ocasiones han sido en las que el mismo Kane o varios jugadores se han referido entre elogios hacia 'Lucho', debido a su importante aporte en los 'bávaros'.