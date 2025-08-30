A Luis Díaz ya le pusieron la 'corona' en Alemania, antes de unirse a Selección Colombia

El Bayern de Múnich se llevó los tres puntos, no sin sudarlo, de la cancha del vecino bávaro Augsburgo (3-2), con un nuevo gol del colombiano Luis Díaz, este sábado en la 2ª fecha de la Bundesliga alemana.

Y justamente el guajiro, quien fue uno de los protagonistas en el encuentro, recibió importante distinción sobre el final del compromiso, siendo elegido como el mejor futbolista del encuentro.

Y es que, sus números hablan por sí solos, pues, más allá de anotar un gol, el colombiano generó varias opciones de gol, además de desequilibrar en el último cuarto de cancha con su enganche y calidad con la pelota en los pies.

Luis Díaz has been voted official man of the match with 28% of the votes pic.twitter.com/oMtgvzLeZ2 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 30, 2025

Tanto en las páginas partidarias del Bayern Múnich, como en la propia de la Bundesliga le dieron la distinción a Luis Díaz, quien no se ‘cansa’ de ‘romperla’ en el cuadro ‘bávaro’. Y eso que hasta ahora se encuentra en proceso de adaptación.

Sin embargo, otro de los que ‘brilló’, en su partido número 100 con los colores muniqueses, fue Harry Kane, quien dio dos pases de gol, sobre Serge Gnabry (28) y Michael Olise (51).

Por su parte, Luis Díaz confirmó su rápida adaptación a su nuevo equipo con un nuevo gol antes del descanso, rematando un pase atrás de Konrad Laimer.

El Augsburgo redujo la renta por medio del volante croata Kristjian Jakic (53), y relanzó el suspense con un gol de Mert Kömür (76).

Los muniqueses resistieron la presión de los hombres de Sandro Wagner para llevarse a casa los tres puntos.

Con esta segunda victoria en dos partidos el Bayern sigue liderando la tabla, un posición más anecdótica que significativa en estos primeros compases de la competición.

Con los mismos seis puntos se halla el Eintracht Fráncfort, rival del FC Barcelona y del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, que ratificó su buen estado de forma en el inicio de la Bundesliga venciendo en la cancha del Hoffenheim (3-1).

El doblete del delantero japonés Ritsu Doan (17, 27) y el gol del turco Can Uzun (51) dieron al equipo dirigido por Dino Toppmöller su segunda victoria en otras tantas fechas.

También este sábado, el Leipzig, que venía de recibir una preocupante goleada en la primera fecha ante el Bayern, recuperó sensaciones positivas derrotando 2-0 al Heindenheim.

El que no termina de levantar cabeza es el Bayer Leverkusen post Xabi Alonso, que después de perder en la primera fecha, no pasó del empate (3-3) este sábado en su visita al Werder Bremen a pesar de haberse puesto con un 2-0 y un 3-1 a favor.

🔴𝐄𝐥 𝐌𝐕𝐏 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐮𝐧𝐟𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐲 ⚪️



Don Luis Fernando Díaz Marulanda 🇨🇴⭐️



Pasito a pasito...⚽️ pic.twitter.com/bjY5qyydns — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 30, 2025

Los hombres dirigidos por Erik ten Hag disputaron además media hora en superioridad numérica, aunque lograron encadenar un 35º partido de liga sin perder fuera de casa (la última derrota como visitante en Bundesliga se remonta al 27 de mayo de 2023).