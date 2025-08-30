Publicidad

Prestigiosa agencia deportiva 'fichó' al colombiano Sebastián Montoya

Prestigiosa agencia deportiva 'fichó' al colombiano Sebastián Montoya

Se trata de una empresa que representa beisbolistas de renombre como Fernando Tatis Jr y Ronald Acuña Jr. ¿Le caerá bien esta decisión a Sebastián Montoya?

Sebastián Montoya y Juan Pablo Montoya.
Sebastián Montoya y Juan Pablo Montoya.
FCF.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 30, 2025 02:17 p. m.