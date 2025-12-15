Bayern Múnich y Luis Díaz, en riesgo de perder a una figura; "guerra de gigantes"

Luis Díaz sigue siendo una de las piezas clave del Bayern Múnich en la presente temporada, a pesar de no haber estado disponible en el más reciente compromiso del conjunto bávaro. Sin el extremo colombiano en cancha, el equipo dirigido por Vincent Kompany igualó 2-2 frente al Colonia en condición de local por la última jornada de la Bundesliga, un resultado que no modificó el panorama en la tabla de posiciones, ya que los bávaros se mantienen en lo más alto del campeonato con 38 puntos.

La ausencia de Díaz se debió a la acumulación de tarjetas amarillas, motivo por el cual el guajiro fue baja obligada para este compromiso. No obstante, todo indica que el atacante colombiano volverá a estar disponible para el próximo encuentro del Bayern, en el que el club buscará consolidar su liderato y seguir marcando diferencia en el torneo alemán.

¿Bayern Múnich perdería a figura?

Nicolas Jackson junto a Luis Díaz en el Bayern Múnich. AFP

Más allá de lo deportivo, en las últimas horas el entorno del Bayern Múnich se ha visto sacudido por rumores de mercado que podrían afectar la estructura del equipo. Uno de los nombres que ha tomado mayor fuerza es el del defensor central francés Dayot Upamecano, compañero de Luis Díaz y pieza fundamental en la zaga bávara.



Según informó el periodista especializado en fichajes Ekem Konur, dos gigantes del fútbol europeo, Real Madrid y Paris Saint-Germain, estarían interesados en hacerse con los servicios de Upamecano. El defensor, que tiene contrato con el Bayern Múnich hasta junio de 2026, se ha convertido en uno de los centrales más sólidos del continente, lo que ha despertado el interés de clubes de primer nivel.

“#FCBayern ¡Batalla de transferencias entre gigantes! Real Madrid y PSG tienen en la mira al central francés del Bayern Múnich Dayot Upamecano. Exigencias: €20 millones de libras esterlinas brutas anuales + £20 millones en concepto de honorarios por firmar. Paquete similar a la renovación de Alphonso Davies. Las negociaciones llevan semanas estancadas”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

En lo que va de la presente temporada, Dayot Upamecano ha disputado un total de 25 partidos en todas las competiciones, con un registro de un gol y una asistencia, números que reflejan su regularidad y peso dentro del equipo.



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

El Bayern Múnich volverá a la acción este domingo 21 de diciembre, cuando visite al Heidenheim por la fecha 15 de la Bundesliga. El compromiso está programado para las 11:30 a. m. (hora colombiana) y podría marcar el regreso de Luis Díaz al once inicial, en un duelo clave para mantener la ventaja en la cima del campeonato.