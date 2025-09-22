Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Miguel Borja no le pasan ni una en River Plate y lo condenan de cara a juego contra Palmeiras

A Miguel Borja no le pasan ni una en River Plate y lo condenan de cara a juego contra Palmeiras

Miguel Ángel Borja jugó los 90 minutos en la derrota 2-0 de River Plate frente a Atlético Tucumán, pero su actuación fue duramente criticada por la prensa argentina. ¡Vea lo que dijeron!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 22 de sept, 2025
Miguel Ángel Borja, delantero colombiano de River Plate
Miguel Ángel Borja, delantero colombiano de River Plate
Foto: X/ @RiverPlate

