A Miguel Borja no le pasan ni una en River Plate y lo condenan de cara a juego contra Palmeiras

River Plate volvió a tropezar en la Liga de Argentina y encendió las alarmas en un momento decisivo de la temporada. La derrota 2-0 ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro dejó sensaciones preocupantes en el equipo de Marcelo Gallardo, que decidió rotar pensando en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Sin embargo, el plan de dar descanso a sus principales figuras no funcionó como se esperaba: el 'millonario' lució desconectado y superado en todas las líneas.

El equipo comenzó con desventaja desde temprano, lo que obligó a buscar el empate con más empuje que ideas. Las imprecisiones en la mitad de la cancha y la falta de profundidad por las bandas impidieron generar ocasiones claras. Atlético Tucumán aprovechó los espacios y selló el marcador en la segunda parte, dejando sin reacción a un River que nunca encontró el ritmo del juego. Para los hinchas, la actuación resultó preocupante, considerando que el próximo desafío es uno de los más importantes del año.

Uno de los jugadores más señalados por la prensa argentina fue Miguel Ángel Borja. El diario 'TyC Sports' dedicó este domingo un artículo a analizar el rendimiento del '9', el cual volvió a ser titular, pero no logró gravitar en el ataque. Apenas sumó 22 toques de balón en todo el encuentro y no registró remates al arco, una estadística que refleja su desconexión con el circuito ofensivo. Uno de los jugadores que entró como cambio al final del partido, Juan Bautista Dadín, incluso tuvo un disparo en los pocos minutos que estuvo en cancha, lo que aumentó las críticas hacia el 'cafetero'. Borja tuvo una de las calificaciones más bajas del plantel.

El bajo nivel del 'colibrí' podría costarle caro de cara al partido contra Palmeiras. Maximiliano Salas y Sebastián Driussi parecen perfilarse como titulares en la delantera, siempre que el ex Zenit reciba el alta médica. El entrenador Marcelo Gallardo fue claro en la conferencia de prensa: “No estuvimos bien, ni colectiva, ni individualmente. Difícil sacar cosas positivas de este partido”. El técnico sabe que necesita una reacción inmediata si quiere seguir con vida en la Libertadores.

Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate - Foto: AFP

La derrota deja a River con tareas pendientes y pocas certezas. La hinchada espera una respuesta contundente, tanto en juego como en resultados. Para Borja, la presión es máxima: necesita recuperar su mejor versión si quiere mantenerse como opción confiable en el ataque. El tiempo es corto y la hinchada de River no perdona distracciones ni rendimientos bajos. Ahora, habrá que ver si con su rendimiento mostrado en el último juego, el colombiano arranca como titular o si deberá esperar en el banco en el partido de este miércoles del conjunto 'millonario' frente a Palmeiras, en Brasil, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.