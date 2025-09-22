Xabi Alonso y su contundente respuesta sobre la elección del Balón de Oro 2025

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, rehuyó hablar del Balón de Oro, que se entrega este lunes con Ousmane Dembélé (PSG) y Lamine Yamal (Barça) como favoritos, al asegurar que “no es” su “tema” opinar de a quién se lo daría.

“Ya veremos qué pasa. Veo mucho fútbol, pero no es mi tema. no tengo que votar, veremos después de la gala quién es el galardonado. No lo he pensado demasiado”, dijo en rueda de prensa.

Balón de Oro 2025 AFP

Además, Xabi Alonso no quiso entrar a valorar la filosofía del Real Madrid de no acudir a la gala, después de que la pasada temporada no fuera Vinícius el ganador, como se preveía hasta horas antes del evento.

“Mañana tenemos partido contra el Levante, y cada partido es muy importante. Mi cabeza está solo en el Levante”, señaló.

Un partido ante el Levante, el martes en el Ciutat de Valencia (21:30 horas CEST, -2 GMT), que le llega al Real Madrid con pleno de victorias en los seis partidos disputados -cinco en Liga y uno en ‘Champions’.

“Estamos mejor, en el camino. Todavía podemos estar mejor. En fase de construcción de pilares y fundamentos todavía. Son cinco partidos de Liga, uno de ‘Champions’, no es nada; tenemos que tener la ambición de querer más y de ser constantes en el fútbol”, declaró sobre el momento de su equipo.

“Lo que ha pasado ya está y toca seguir. Siendo realistas de que estamos en una fase de construcción, mientras los resultados ayudan a ver que es un camino bueno. El equipo tiene que estar unido y jugar de manera colectiva para que todos se beneficien de ello”, añadió.

Además, ponderó a un Levante del que destacó el estado de forma de sus delanteros y su juego por las bandas.

“Cualquier visita es complicada. El Levante ya jugó bien contra el Betis también, contra el Barcelona le puso muchas dificultades, con un entrenador muy competitivo. Mañana tendremos que jugar con calidad, ritmo, concentración… y estar preparados para lo que tenemos que hacer”, dijo.