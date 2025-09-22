Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El Balón de Oro 2025, entre la Champions de Dembélé y el talento de Yamal

El Balón de Oro 2025, entre la Champions de Dembélé y el talento de Yamal

Este lunes 22 de septiembre se entregará la máxima distinción al futbolista del año, en la que el jugador francés y la joven estrella del Barcelona aparecen como candidatos a quedarse con el galardón.

Por: AFP
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Balón de Oro 2025
Balón de Oro 2025
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad