El Balón de Oro 2025, entre la Champions de Dembélé y el talento de Yamal

El título supremo a nivel de clubes en un lado de la balanza, el virtuosismo y la precocidad en el otro. El francés del PSG, Ousmane Dembélé, campeón de la Champions, y el prodigio del Barcelona, Lamine Yamal, son los favoritos para levantar el lunes su primer Balón de Oro.

La flor y nata del fútbol mundial se congregará en el Teatro del Chatelet, en el centro de París, para descubrir a los nuevos poseedores de un galardón que durante tanto tiempo pasó de manos de Leo Messi a Cristiano Ronaldo, y viceversa, y que el año pasado fue para dos españoles; Rodri y en categoría femenina Aitana Bonmatí.

Entre Messi y CR7 se repartieron 13 Balones de Oro entre 2008 y 2023. El año pasado marcó el final de una era cuando el capitán del Manchester City fue premiado tras guiar a España a la conquista de la Eurocopa 2024.

Pero ante la lesión de larga duración de Rodri, Dembélé se ha convertido en favorito entre una constelación de jugadores del París Saint-Germain.

Hasta nueve integrantes del PSG que conquistó la Champions aplastando 5-0 al Inter de Milán en la final en mayo figuran entre los 30 nominados.

Son Desiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha y el arquero Gianluigi Donnarumma, que ahora defiende el arco del Manchester City.

En teoría Dembélé parte como destacado por haber sabido cubrir a base de goles (35 en todas las competiciones) el hueco en el ataque parisino que dejó el madridista Kylian Mbappé. Una contribución realizadora que también ayudó al PSG a conquistar la Ligue 1 y a llegar a la final del Mundial de clubes.



- ¿Nuevo boicot del Real Madrid? -

Trofeo Balón de Oro. FRANCK FIFE/AFP.

El extremo de 28 años, ex del FC Barcelona, reconvertido en delantero centro, dio un salto cualitativo después de que su mejor temporada goleadora hasta la fecha fuese la 2018-2019 con el conjunto culé (14 goles).

"Creo que es verdad que soy uno de los favoritos, pero veremos lo que pasa", afirmó, calificando el galardón como "el santo grial".

Un pequeño peldaño por debajo, con apenas 18 años, Yamal se ha consolidado como referente del FC Barcelona, donde es considerado el sucesor de Messi.

Conquistó el trofeo Kopa a mejor jugador de menos de 21 años en la ceremonia del Balón de Oro el año pasado, tras haber ayudado a España a alcanzar la gloria en la Eurocopa.

Yamal marcó 18 goles en 55 partidos entre todas las competiciones la temporada pasada, cuando el Barça levantó la Liga y la Copa del Rey, aunque su equipo cayó en semifinales de la Champions ante el Inter con una actuación portentosa del juvenil.

"No sueño con ganar un Balón de Oro, sueño con ganar muchos", confesó Yamal en una entrevista reciente con el periodista español José Ramón de la Morena.

Tras un cambio de criterio, el Balón de Oro se otorga con base en los méritos logrados en la temporada deportiva y no a lo largo de un año natural, como era habitual.

Entre los nominados, también destacan los nombres de Viktor Gyökeres, Erling Haaland, Harry Kane, Cole Palmer, y la dupla del Liverpool Mohamed Salah y Virgil van Dijk.

Mabppé y Vinícius también figuran en la lista, un año después de que el Real Madrid boicoteara la ceremonia, indignado por no haberle dado el gran premio al brasileño.



- ¿Un quinto seguido para una española? -

Según medios españoles, el conjunto blanco tampoco enviará delegación oficial a la ceremonia de este año.

El Balón de Oro se elige con los votos de un periodista de cada uno de los 100 mejores países en el ranking mundial de la FIFA.

En categoría femenina, la estrella del Barça y de la selección español Aitana Bonmatí sueña con un tercero consecutivo.

La catalana de 27 años fue nombrada mejor jugadora de la Eurocopa en julio.

Sin embargo, España perdió la final ante Inglaterra en los penales, y el Barça no pudo con el Arsenal en la final de la Champions en mayo.

Aunque a su favor -y al de su compañera Alexia Putellas- juega el hecho de que la victoria inglesa fue coral, sin ninguna protagonista principal que sobresaliera sobre el resto.

Lucy Bronze, la portera Hannah Hampton, Alessia Russo y la capitana Leah Williamson están nominadas, al igual que Chloe Kelly, que marcó el penal decisivo en la final.