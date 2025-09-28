Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Miguel Borja no le sale nada en River Plate: le anularon un gol contra Deportivo Riestra

A Miguel Borja no le sale nada en River Plate: le anularon un gol contra Deportivo Riestra

El delantero colombiano Miguel Borja fue titular con River Plate y en la segunda parte anotó, pero el VAR le quitó el festejo. ¡Vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Miguel Borja en River Plate vs. Deportivo Riestra.
Miguel Borja en River Plate vs. Deportivo Riestra.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad