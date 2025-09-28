A Miguel Borja no le sale nada en River Plate: le anularon un gol contra Deportivo Riestra

Este domingo, en la fecha 10 de la Liga de Argentina, River Plate recibió a Deportivo Riestra en el Monumental de Buenos Aires y el colombiano Miguel Borja se mostró muy activo, aunque vivió un amargo momento.

A los 59 minutos, 'El Colibrí' anotó para el 'millonario' luego de un pase corto de Kevin Castaño. El VAR revisó la acción y no convalidó el tanto porque en el inició de la jugada Borja tenía su hombro ligeramente adelantado respecto a los defensores visitantes.

Vea el gol anulado a Miguel Borja en River Plate vs. Deportivo Riestra

ANULADO EL GOL DEL COLIBRÍ: Por un offside, el árbitro invalidó el tanto de Miguel Borja que le daba el empate a River.



▶ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura 🇦🇷 pic.twitter.com/eNy6I0Ug6e — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 28, 2025