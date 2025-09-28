Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez no se conforma con su rendimiento en Sporting Lisboa; "iré mejorando"

Luis Javier Suárez no se conforma con su rendimiento en Sporting Lisboa; "iré mejorando"

El samario tiene un gran presente goleador con Sporting Lisboa, pero le apunta a más y todo para el beneficio del equipo. Luis Javier Suárez acumula 5 goles y 2 asistencias en la liga portuguesa.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Luis Javier Suárez (der.) ha tenido un rendimiento notable con Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez (der.) ha tenido un rendimiento notable con Sporting Lisboa.
X de @SportingCP

Publicidad

Publicidad

Publicidad