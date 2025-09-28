Luis Javier Suárez no se conforma con su rendimiento en Sporting Lisboa; "iré mejorando"

Luis Javier Suárez llegó al Sporting Lisboa con una 'cruz a cuesta', y todo porque tenía el deber de 'reemplazar' en el frente de ataque a Viktor Gyokeres, quien le otorgó muchas celebraciones y títulos a los 'leones', pero de a poco, el samario ha ido retribuyendo a la confianza depositada con goles y buenas actuaciones en el campo de juego.

En el más reciente duelo de los verdiblancos en la Liga de Portugal, el exdelantero del Almería anotó el tanto del triunfo de su escuadra por 0-1 sobre Estoril, acumulando así un total de cinco 'gritos sagrados' y dos asistencias en siete compromisos disputados.

Luis Javier Suárez, en la celebración del gol contra Estoril Foto: AFP

Suárez Charris se mostró contento con su presente en el Sporting Lisboa y agradeció a sus compañeros de equipo porque desde arribó esta temporada lo han hecho sentir como en casa y eso se ve reflejado en el terreno de juego.

"En un partido como este (contra Estoril), es importante destacar a todo el equipo. Cuando sabes que el partido es complicado, que no tienes la posesión que te gustaría, la carga de trabajo lo afecta todo: el ambiente, la temperatura... Así que quiero destacar y elogiar, sobre todo, el trabajo y la actitud del equipo", esas fueron las palabras de Luis Javier y que replica el medio 'A Bola' luego de lograr los tres puntos en el Estadio António Coimbra da Mota.

El delantero samario, de 27 años, no se conforma con su rendimiento y le apuesta a más; mejorar para dar lo mejor de su potencial al servicio de los 'leones' en cancha.

"Sí, gracias a Dios, desde el primer día que llegué, el equipo me abrió las puertas y me recibió con mucho cariño. No solo el cuerpo técnico, sino todos los jugadores, la cantera, todo el club. Me hicieron sentir como en casa desde el primer día, y eso se refleja en el campo. Sigo adaptándome al estilo de juego del equipo y, poco a poco, iré mejorando", terminó por indicar el atacante de la Selección Colombia.



¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Lisboa?

El calendario del fútbol europeo indica que el siguiente reto de Luis Javier Suárez y compañía será en la Champions League. Los 'leones' visitan el césped del Diego Armando Maradona para medir fuerzas con el Nápoles el miércoles 1 de octubre, en cumplimiento de la segunda jornada de la fase de liguilla. A las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en tierras italianas.