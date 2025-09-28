Luis Díaz y Bayern Múnich están volando en Europa: impactante registro en apenas cinco fechas

Ni el Real Madrid en España, ni el Liverpool en Inglaterra, ni el Nápoles en Italia, ni siquiera el París Saint-Germain en Francia, el pleno de triunfos del Bayern Múnich es único e inigualable en las cinco ligas más potentes de Europa, como su delantero Harry Kane, goleador ya cien veces con el conjunto bávaro a toda velocidad, en 104 partidos.

Leyenda de Inglaterra y del Tottenham, su aventura en el Allianz Arena es reluciente, incluso más asombrosa aún, con una cantidad de goles imponente, que redondeó hasta el centenar en la nueva victoria del imparable vigente campeón de la Bundesliga: 4-0 al Werder Bremen, con ‘doblete’ de Harry Kane, que lo reafirma como líderes absolutos.

Al Bayern y al delantero, inalcanzables para todos en este ejercicio. El ariete ha marcado 15 goles en ocho partidos en esta temporada. Y diez corresponden a las primeras cinco jornadas de la Bundesliga. El equipo bávaro ha anotado 22 tantos en cinco duelos: 6-0 al Leipzig, 2-3 al Augsburgo, 5-0 al Hamburgo,1-4 al Hoffenheim y 4-0 al Werder Bremen.

Luis Díaz levanta el trofeo de la Supercopa de Alemania, tras ganarla con Bayern Múnich Getty Images

Tiene mérito el Borussia Dortmund, que aún lo persigue de cerca a sólo dos puntos, gracias a su cuarta victoria seguida por 0-2 al Mainz. Daniel Svensson y Karim Adeyemi, por segunda semana seguida, firmaron el triunfo del conjunto amarillo, un punto por delante del Leipzig, que se ha repuesto del 6-0 en Múnich con otros cuatro triunfos, el último de ellos por 0-1 al Wolfsburgo por medio de Johan Bakayoko.

La zona de Liga de Campeones la cierra el Eintracht, el rival del martes del Atlético de Madrid en la máxima competición europea y reencontrado con un festival de goles sobre el Borussia Moenchengladbach, al que doblegó por 4-6. En 47 minutos vencía por 0-6. Un aviso para el grupo de Diego Simeone. También ganó el Leverkusen, por 1-2 al Sankt Pauli.



El Arsenal se acerca al Liverpool

Ya no hay pleno en Inglaterra. El Liverpool perdió tal condición con el mismo equipo que lo había amargado la última vez, el Crystal Palace. Entonces, el pasado 10 de agosto, en la Community Shield, lo logró en los penaltis. Este sábado lo hizo por 2-1. Ismaila Sarr, primero, con el 1-0 a los nueve minutos, y Eddie Nketiah, en el 97, tras el 1-1 ‘red’ en el 87 de Federico Chiesa, acabaron con el halo de equipo inabordable del conjunto entrenado por Arne Slot.

Aún sigue líder, pero ya no lo es tanto, dos puntos por encima del Arsenal, que ganó un partido perdido en Newcastle (1-2). Un cabezazo de Mikel Merino niveló el duelo en el minuto 85. Otro de Gabriel Magalhaes selló la victoria en el 95. Una remontada de aspirante para reducir tres puntos al Liverpool. El Crystal Palace, tercero, está a tres. Es el único que no ha perdido en este curso en la ‘Premier’ inglesa.

El siguiente grupo, a cuatro puntos, está compuesto por el Tottenham, el sorprendente Sunderland y el Bournemouth de Andoni Iraola.

A cinco está el Manchester City, que goleó al Burnley (5-1), mientras aparece la crisis del Chelsea, doblegado por 1-3 por el Brighton; se desata aún más todavía la del Manchester United, decimocuarto, a tres puntos del descenso, con sólo 7 de los 18 puntos jugados y goleado 3-1 por el Brentford; y se alivia la del Aston Villa, que ganó su primer duelo de este curso liguero, por 3-1 al Fulham.



El Milan, líder dos años después

Ni tampoco hay pleno en Italia. Lo sostenía el Nápoles y lo derribó el Milan, con el consiguiente cambio de papeles en la clasificación. El conjunto ‘rossonero’, ganador por 2-1, es ahora el líder de la Serie A con cuatro victorias seguidas y un Christian Pulisic decisivo. Suya fue la jugada y el pase del 1-0. Y suyo fue el 2-0. Todo en media hora. Después le tocó resistir al Milan, por el 2-1 de penalti y por la roja a Pervis Estupiñán, en el minuto 55.

El Roma también mantiene el ritmo de la cabeza. Un gol de Artem Dovbyk y otro de Matias Soule sellaron la sexta victoria en siete jornadas del nuevo proyecto de Gian Piero Gasperini, cuyas expectativas crecen sin pausa, en la misma medida que se reducen las del Juventus, que empezó a tope y ha perdido cuatro de los últimos seis puntos, con dos empates consecutivos; el último, este sábado, fue a uno con el Atalanta en Turín.

Por detrás avanza el Inter, que ya es quinto. Dos triunfos consecutivos lo han reanimado. Este sábado se impuso por 0-2 al Cagliari. El argentino Lautaro Martínez abrió el marcador. Su segundo gol de la temporada. El primero que vale para la victoria. El 0-2 final, ya en el 82, fue de Francisco Esposito. El último finalista de la Champions ya mira al liderato a tres puntos nada más de distancia. De menos a más, es un claro aspirante.

En Francia, el París Saint-Germain es el líder con 15 puntos, los mismos que el Lyon. El vigente campeón superó por 2-0 al Auxerre con goles de sus centrales Ilia Zabarnyi y Lucas Beraldo. Su perseguidor solventó su visita al Lille con el 0-1 de Tyler Morton. Nadie alcanza sus registros. Marsella, Mónaco y Estrasburgo están tres puntos por detrás.