Incidentes en el Pascual Guerrero durante el partido entre América y Envigado; vea el video

En juego válido por la jornada 13 de la Liga BetPlay 2025-2, América de Cali empató 1-1 contra Envigado en el estadio Pascual Guerrero.

El equipo caleño comenzó ganando por medio del delantero peruano Luis Ramos, pero terminando el juego Bayron Garcés igualó para el conjunto naranja.

Este resultado agudiza aún más la crisis de los 'escarlatas' que se ubican en la posición 13 del campeonato con 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates, y cinco derrotas.

En medio de esa situación, en las gradas del estadio del América, se presentó unos incidentes entre varios hinchas del equipo local. En la única tribuna habilitada para que vieran el juego comenzaron a darse golpes, todo por el jugador Cristian Barrios, entre quienes lo defendían y quienes lo critican por su rendimiento en la cancha. Estos hechos demuestran que la hinchada del América está cansada de los problemas de su equipo, y le exige que mejoren teniendo en cuenta la historia del club.

Vea el video del incidente