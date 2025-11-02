A Miguel Borja no lo acompañó la fortuna; al colombiano le taparon penalti en River vs. Gimnasia

River Plate jugó contra Gimnasia en el Monumental en una nueva jornada del fútbol argentino. Ante su gente, la 'banda cruzada' buscó el triunfo; no obstante, terminó con una dolorosa derrota por marcador 0-1. Aunque hay que indicar que Miguel Borja tuvo la oportunidad de darle el empate a su club, pero falló.

Fue en la ultima jugada del partido que el delantero cordobés tuvo en su pies la posibilidad de decretar el 1-1 en el tablero desde el punto blanco del penalti; sin embargo, el aquero de Gimnasia le adivinó el cobro al 'Colibrí'.

Miguel Ángel definió fuerte, con pierna derecha, pero Nelson Insfrán se estiró de buena manera para evitar el tanto del artillero colombiano y darle el triunfo a su escuadra en el Monumental.



Vea acá el penalti que le atajaron a Miguel Borja en River Plate vs. Gimnasia: