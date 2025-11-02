Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Miguel Borja no lo acompañó la fortuna; al colombiano le taparon penalti en River vs. Gimnasia

A Miguel Borja no lo acompañó la fortuna; al colombiano le taparon penalti en River vs. Gimnasia

Fue en la última jugada del partido que Miguel Borja tuvo una oportunidad para evitar la derrota de River Plate en el Monumental contra Gimnasia. ¡Acá el video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
Migue Borja en la previa del lanzamiento del penalti en River Plate vs. Gimnasia.
AFP

