Atlético Nacional recibió en la tarde-noche de este domingo al América de Cali en el marco de la semifinal de la Copa BetPlay. En el partido de ida que se efectuó en el Atanasio Girardot hubo lluvia de goles, ya que el compromiso quedó 4-1 a favor del verde paisa, pero uno de esos tantos llamó la atención y todo porque fue olímpico: el autor del mismo fue Juan Rengifo.

El juvenil se llevó todos los aplausos y vítores no sólo de sus compañeros de equipo en el césped de juego, sino que también los hinchas en las tribunas del máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia corearon su nombre.

Juan Rengifo, autor de un gol olímpico con Atlético Nacional contra América de Cali, por Copa BetPlay Atlético Nacional Oficial

Fue al minuto 63 que Juan Manuel Rengifo anotó su golazo. Se paró en el banderín para ejecutar un tiro de esquina y desde el vértice decretó el tercero para su equipo sobre los 'diablos rojos'. Jorge Soto se metió al arco con balón incluido ante la sorpresa del talentoso juvenil.



¿Quién es Juan Rengifo, autor del gol olímpico con Nacional vs. América, por Copa BetPlay?

Es un joven delantero, de 20 años, y que se formó en la cantera del verde paisa. Llegó al club cuando tenía 13 y desde allí mostró evolución en su juego, con el balón, destacándose en las inferiores con su buena pegada de media distancia y su capacidad en la pelota detenida, dos virtudes que hoy en día disfruta Nacional; convirtiéndole en una de las promesas del 'rey de copas' de nuestro país. También presenta una excelente visión de juego.

Precisamente esas cualidades las evidenció en el campo de juego en el duelo de ida de las 'semis' por Copa Colombia contra el América y desde ya promete ser uno de los artilleros del 'verdolaga' en el futuro cercano.

Su debut profesional fue en agosto de año, precisamente en un compromiso por Copa BetPlay frente a Deportes Quindío bajo el mando del exDT Javier Gandolfi. En ese juego contra los 'cuyabros' reemplazó a Edwin Cardona y con pocos minutos en cancha marcó gol. Desde esa anotación se ganó un espacio en el plantel principal.

En lo que va de su corta pero ascendente carrera profesional, Juan Manuel ha jugado diez partidos y acumula tres goles. Dos por Copa: Quindío y América, y el tercero a Llaneros por Liga BetPlay II-2025.

Juan Rengifo (der.) es una de las jóvenes figuras de Nacional. Colprensa

Así fue su gol olímpico: