En Betis, 'extasiados' con el 'Cucho'; "hace tantas cosas bien que no se le puede reprochar nada"

No marcó, pero Juan Camilo 'Cucho' Hernández volvió a tener una excelente presentación con el Betis en la Liga de España. El delantero pereirano se reportó con una asistencia y dejó gratas jugadas en el 3-0 final de su escuadra sobre el Mallorca este domingo en el Benito Villamarín.

El '19' de los 'verdiblancos' evidenció su buena movilidad en el césped de juego y puso en aprietos a los zagueros del elenco balear, incluido a su compatriota Johan Mojica. Asistió al brasileño Antony, autor de un doblete. Pese a que no se reportó en el marcador, el 'Cucho' tiene extasiados a todos en el Betis.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández (izq.) en acción de juego con Betis frente al Mallorca por la Liga de España. AFP

En la prensa deportiva de Sevilla se rindieron al talento del colombiano, detallando su magia con el balón, desmarques y velocidad.

"Le faltó el gol, pese a que tuvo ocasiones y remates en el área, pero es que hace tantas cosas bien en ataque generando espacios y tirando desmarques que no se le puede reprochar nada. De sus botas nació el 1-0 de Antony en una buena pared e inició la acción del 3-0 saliendo de la banda izquierda rodeado por varios futbolistas combinando con Abde", reseñaron en la web del Diario de Sevilla.

Mientras que en la web de 'Estadio Deportivo' resumieron así la actuación del también deportista de la Selección Colombia.

"Muy bullicioso, desconcertó a la defensa bermellona al ser prácticamente indetectable por su movilidad en todos los frentes de ataque para asociarse. Así, se entendió con Antony para habilitarlo en el 1-0 e inició la acción del tercero por insistencia y talento. No marcó, pero lo mereció y aportó mucho más allá de no ver puerta", indicaron en el medio citado y le otorgaron una puntuación de ocho sobre diez.

Reacciones de los protagonistas

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, destacó este domingo, tras la victoria por 3-0 ante el Mallorca, que su equipo hizo "un partido muy completo" y que incluso tuvo ocasiones para haber conseguido un marcador más abultado.

"Creo que tuvimos mucha precisión en las definiciones. Prácticamente no nos llegaron y erramos cuatro o cinco goles totalmente solos que pudieron ampliar el marcador", afirmó tras el encuentro el técnico chileno.

"Teníamos que ganar este segundo partido en casa después de haber perdido con el Atlético (0-2) si queríamos seguir en los puestos europeos", recalcó Pellegrini en rueda de prensa.