Juan Fernando Quintero se molestó con sus compañeros de River vs. Gimnasia; no le gustó nada

River Plate se enfrentó este domingo a Gimnasia por una nueva jornada de la Liga Profesional de Argentina. En la 'banda cruzada' fueron titulares Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, mientras que Miguel Ángel Borja comenzó como suplente.

En el partido que se desarrolló en el Monumental, Quintero Paniagua no ocultó su desazón con sus compañeros de equipo y todo porque no llegaba el balón; esto sucedió en la primera parte y todo quedó captado por las cámaras de televisión.

"Muy fastidioso 'Juanfer' Quintero en el PT vs. Gimnasia en el Más Monumental: el colombiano quiere que le llegue más la pelota...", se leyó en las redes sociales de 'Espn' Argentina.

En las imágenes se le vio al '10' corriendo, desmarcándose para que sus colegas en River lo vieran y le dieran la esférica, pero esto no sucedió, lo que ocasionó posteriormente su desconto.