Escándalo en Moto2, categoría de MotoGP donde corre David Alonso; "eso está prohibido"

Escándalo en Moto2, categoría de MotoGP donde corre David Alonso; "eso está prohibido"

Todo ocurrió en el Gran Premio de Indonesia, donde David Alonso sufrió una caída, pero las miradas estuvieron en la polémica que se presentó con otro piloto.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2025
david-alonso-moto-2-gp-singapur.png
David Alonso, piloto colombiano de Moto2, en medio del Gran Premio de Singapur
