David Alonso sufrió una fuerte caída en Moto2; "afortunadamente, está consciente"

Cuando estaba cerca de los puestos de podio en el GP de Indonesia, el piloto colombiano, David Alonso, voló por los aires, se golpeó la cabeza y preocupó a todos.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2025
David Alonso, piloto colombiano, sufrió una dura caída en el GP de Indonesia, de Moto2
