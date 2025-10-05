David Alonso sufrió una fuerte caída en Moto2; "afortunadamente, está consciente"

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) sumó su tercera victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Indonesia de Moto2 que se disputó en el circuito de Mandalika, lo que le permite recortar distancias con el líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex).

Moreira lideró la carrera prácticamente desde el principio de la misma, mientras que González ascendió del cuarto puesto en la salida al segundo, para mantener una ventaja de 29 puntos al final de una carrera en la que en las vueltas finales sufrió mucho con el desgaste de los neumáticos.

El español Izan Guevara (Boscsocuro) consiguió su primer podio en la categoría al ser tercero en la línea de meta.

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) se dejó sorprender en la salida por el español Izan Guevara (Boscoscuro), que se situó líder, mientras el líder del campeonato, Manuel González (Kalex), recuperaba la posición que había perdido en esas curvas iniciales de carrera.



La carrera perdió rápido a dos de sus integrantes, los españoles Marcos Ramírez (Kalex) y Alex Escrig (Forward), que se tocaron y se fueron por los suelos en la curva dieciséis.

Al completarse el primer giro, Diogo Moreira recuperó el liderato de la carrera, mientras Arón Canet (Kalex), que salía muy atrás (vigésimo primero), también remontó siete posiciones para ser decimocuarto.

Una vez que Moreira se puso al frente de la carrera, cambió el ritmo de la misma para intentar escaparse de sus rivales a ritmo de vuelta rápida en el cuarto giro, que repitió tras su estela Daniel Holgado (Kalex) para intentar evitar que el hueco del líder se hiciese insalvable.

¡Dura caída de David! El colombiano sufrió un fuerte high side y se terminan las ilusiones de Alonso en el #IndonesianGP. 😣🇨🇴



📺 Mira el campeonato de MotoGP por #DisneyPlus Plan Premium. pic.twitter.com/s1XJVFPXMF — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) October 5, 2025

Tras ellos, Izan Guevara y Manuel González intentaban no perder el contacto con ellos y Arón Canet era undécimo en la quinta vuelta.

Diogo Moreira se mantuvo líder, mientras por detrás el colombiano de origen español David Alonso (Kalex) se fue por los suelos de forma violenta con un peligroso 'highside' (vuelo por los aires) en la curva dieciséis de la sexta vuelta.

Un giro más tarde, Manuel González volvió a intentar superar a Izan Guevara, pero el piloto de Boscoscuro se la devolvió curvas más tarde al líder del mundial y antes de concluir ese giro se iban por los suelos Daniel Holgado, en la curva diecisiete cuando era segundo, y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), lo que permitía a Arón Canet remontar hasta el quinto puesto, con un ritmo muy parecido al de los pilotos de cabeza.

Ya en el octavo giro, Manuel González consolidó la segunda posición frente a los ataques de Izan Guevara y cuando Diogo Moreira contaba con un segundo de ventaja.

Una vuelta más tarde, Arón Canet ya era cuarto, tras superar a Albert Arenas (Kalex), aunque éste no se dio por vencido y se pegó al rebufo de la moto de su rival, lo mismo que intentaba hacer González sobre Moreira.

David Alonso, piloto colombiano de Moto2, en medio del Gran Premio de Singapur David Alonso, piloto colombiano de Moto2, en medio del Gran Premio de Singapur

El piloto brasileño logró mantener una ventaja sobre el líder del mundial superior al segundo pasado el ecuador de la carrera, prevista a 22 vueltas, y todo el interés se centró en saber si 'Manugas' González sería capaz de incrementar su ritmo para 'cazar' a Moreira.

Si en la duodécima vuelta la ventaja de Moreira era de 1,3 segundos, en la decimocuarta descendió hasta el 1,1, mientras Arón Canet había logrado 'despegarse' de Arenas y buscaba dar caza a Izan Guevara.

Manuel González recortó diferencias a Diogo Moreira, que fue de 7/8 décimas en los dos primeros parciales de la decimosexta vuelta, aunque el brasileño conseguía mantener las distancias al final del giro.

Igual que hizo en las siguientes vueltas, lo que permitía presagiar que de no producirse un error o avería mecánica, la victoria, por tercera vez en lo que va de temporada, sería para Diogo Moreira.

Así fue, pues González no logró recortar distancias con Moreira, que se adjudicó su tercera victoria de la temporada, por delante de los españoles Manuel González e Izan Guevara, con Arón Canet en una más que meritoria cuarta posición después de haber salido vigésimo primero.

La quinta posición fue para el belga Barry Baltus (Kalex), que superó en la parte final de la carrera a Albert Arenas, con el estadounidense Joe Roberts, el español Iván Ortolá, el neerlandés Collin Veijer y el británico Jake Dixon completando las diez primeras posiciones.