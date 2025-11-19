Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Linda Caicedo en Arsenal vs. Real Madrid, por Champions League femenina

A qué hora juega HOY Linda Caicedo en Arsenal vs. Real Madrid, por Champions League femenina

Este miércoles, Linda Caicedo tendrá un duro reto con el Real Madrid enfrentando al Arsenal, actual campeón de la Champions League femenina. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 19 de nov, 2025
Editado por: Gol Caracol
Arsenal femenino vs Real Madrid femenino
Arsenal femenino vs Real Madrid femenino
Fotos: X/@ArsenalWFC y @realmadridfem

