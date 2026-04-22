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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich, en la Copa de Alemania

A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich, en la Copa de Alemania

Este miércoles, Bayern Múnich y Luis Díaz tendrán acción en las semifinales de la Copa de Alemania contra el Bayer Leverkusen. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Luis Díaz en la formación del Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League.
Luis Díaz en la formación del Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League.
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