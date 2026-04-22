A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich, en la Copa de Alemania

El Bayern Múnich visitará al Bayer Leverkusen este miércoles, a la 1:45 p.m. (hora Colombia) en la semifinal de la Copa de Alemania, con el objetivo de regresar a la final del torneo tras seis años de ausencia. El conjunto de Múnich llega al compromiso después de asegurar de manera anticipada el título de la Bundesliga y mantiene su enfoque en cerrar la temporada con otro trofeo.

Tras la victoria 4-2 frente al VfB Stuttgart, el director ejecutivo Jan-Christian Dreesen destacó la ambición del equipo por seguir compitiendo al máximo nivel y avanzar a la final en Berlín. En la misma línea, el entrenador Vincent Kompany subrayó la importancia de las semanas decisivas y reconoció la dificultad del reto, aunque aseguró que el plantel confía en sus capacidades.

Luis Díaz fue gran figura del Bayern Múnich contra Real Madrid. Getty Imágenes

El Bayern ha reforzado su confianza con actuaciones consistentes tanto en la liga alemana como en la Liga de Campeones, donde viene de enfrentar al Real Madrid en los cuartos de final. Kompany señaló en rueda de prensa que el equipo está preparado para afrontar partidos de alta exigencia, mientras que el director deportivo Max Eberl remarcó que alcanzar la final de la Copa es uno de los principales objetivos.



Por su parte, el Bayer Leverkusen se presenta como un rival conocido. Ambos equipos se han enfrentado en múltiples ocasiones recientes, lo que ha generado un conocimiento mutuo de sus planteamientos. El último duelo, disputado en la Bundesliga en el BayArena, terminó 1-1, en un encuentro en el que el Bayern logró sumar pese a jugar con dos hombres menos.

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El equipo dirigido por Kasper Hjulmand llega tras caer 1-2 ante el FC Augsburgo, resultado que afectó sus aspiraciones en la lucha por los puestos de Liga de Campeones. Sin embargo, el conjunto local mantiene sus aspiraciones de avanzar en la Copa y buscará aprovechar su condición de local para imponerse en la semifinal.

En cuanto a las plantillas, el Bayern no contará con Serge Gnabry, Lennart Karl, Tom Bischof y Sven Ulreich por lesión. Leverkusen, por su parte, tendrá las ausencias de Arthur y Martin Terrier. El ganador del encuentro asegurará su lugar en la final que se disputará en Berlín.