A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Leipzig, por la Copa de Alemania

Partido decisivo de Copa de Alemania en el Allianz Arena. Este miércoles 11 de febrero, Bayern Múnich recibe al RB Leipzig, dos veces ganador del torneo, en los cuartos de final, en lo que será el tercer duelo oficial de la temporada actual, entre ambos equipos. El colombiano Luis Díaz tendrá una nueva oportunidad de brillar con los 'bávaros'.

La pelota rodará en Múnich, a las 2:45 p.m. (hora Colombia) y tendrá la transmisión de Disney Plus.



Así llega el Bayern Múnich

El DT Vincent Kompany manifestó en rueda de prensa que esperaba que su equipo "estuviera a la altura para nuestros aficionados, que se toman la molestia de acudir al juego". Los de Múnich quieren celebrar su primera clasificación para las semifinales de esta competición en seis años.

"Porque jugamos en casa, porque es un partido de copa y porque para nosotros es simplemente imprescindible ganar, quiero tener la sensación de que damos todo lo que podemos", exigió Kompany. En la liga, el belga ya ha celebrado esta temporada dos claras victorias con su equipo contra el RB Leipzig en la Bundesliga. Sin embargo, en el próximo duelo a vida o muerte, el equipo de Múnich no lo tendrá tan fácil. "Tenemos que estar preparados para todo. En la copa no se ganan todos los partidos por 4-0 o 5-0. Siempre pasa algo", advirtió el entrenador.

Luis Díaz junto a Vincent Kompany tras un partido del Bayern Múnich. Getty

Así llega el RB Leipzig

Cuando el RB Leipzig se enfrentó al Bayern hace menos de un mes, el resultado final fue claro para los 'bávaros'. Sin embargo, nadie en club del oriente alemán se dejará deslumbrar por la victoria por 1-5, en la que el equipo de Vincent Kompany iba perdiendo 1-0 en el descanso y solo consiguió la victoria en la segunda parte gracias a una clara mejora en su rendimiento. Por lo tanto, su equipo puede sacar "muchos elementos positivos. Hicimos un muy buen partido durante más de 80 minutos", explicó el entrenador Ole Werner. Ahora quiere aprovechar la oportunidad de la revancha: "En primer lugar, es otra competición y, en segundo lugar, ese partido nos dio muchas pistas de que podemos hacer daño al Bayern".



Altas y bajas del Bayern Múnich vs. Leipzig

Bayern tiene a todas sus fichas disponibles. En la otra cara de la moneda, el panorama es distinto. El Leipzig no podrá contar con Suleman Sani (lesión de ligamentos), Assan Ouédraogo (lesión en la rodilla) y Viggo Gebel (rotura de ligamentos cruzados). Castello Lukeba volvió a entrenar con el equipo a principios de semana y podría ser una opción. Además, el entrenador Ole Werner anunció que Maarten Vandevoordt será el portero titular en los cuartos de final de la Copa.

