Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Leipzig, por la Copa de Alemania

A qué hora juega HOY Luis Díaz con Bayern Múnich vs. Leipzig, por la Copa de Alemania

Este miércoles 11 de febrero, Bayern Múnich recibe al Leipzig en el Allianz Arena por los cuartos de final de la DFB Pokal. ¡No se pierda el juego de Luis Díaz!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz en acción de juego en Leipzig vs. Bayern Múnich.
Luis Díaz en acción de juego en Leipzig vs. Bayern Múnich.
X de @FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad