Atlético de Madrid vs. Barcelona, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la semifinal de la Copa del Rey

Dentro de sus potentes estructuras colectivas y la partida táctica entre Diego Simeone y Hansi Flick, el partido de ida de las semifinales desata su ofensiva por la Copa del Rey en el Metropolitano, donde las individualidades y los detalles toman aún más dimensión como factor decisivo en un partidazo total, pese a las bajas de Pablo Barrios, Pedri González o Raphinha.

Un gran encuentro a un paso de la final que tanto anhela el Atlético, porque no alcanza el último partido de este torneo -ni tampoco lo gana- desde 2013, y un aliciente más para el Barcelona, campeón de todo en España el pasado curso, también de la Copa, en la que precisamente eliminó a los rojiblancos en esta misma ronda, con diferente recorrido al de ahora: la ida fue en Barcelona, con 4-4, y la vuelta en Madrid, con 0-1 para los azulgranas.

El primer partido ahora es en el Metropolitano, pero eso no significa una garantía para el Atlético cuando enfrente está el Barcelona, que venció en cada una de sus últimas cuatro visitas a ese campo, por 0-1 y 2-4 la pasada campaña, por 0-3 en 2024 y por 0-1 en 2023. Hay matices. Por ejemplo, en el 2-4 en LaLiga hace casi un año, el equipo rojiblanco vencía 2-0 hasta que duraron las fuerzas. Luego cayó.

Y, además, ahora el Atlético flojea en su estadio en el momento más inoportuno. Ganador de 13 de sus primeros 14 partidos allí, ahora ha perdido los dos últimos, bajo diferentes circunstancias: contra el Bodo/Glimt, por 1-2 para quedarse fuera del top ocho de la Liga de Campeones y someterse a más desgaste en los dieciseisavos, fue por falta de pegada en ataque; contra el Betis, por 0-1 para su adiós definitivo de la Liga, fue por falta de creación, precisión y desborde contra un sistema ultra-defensivo.



Antoine Griezmann y Koke Resurrección, pesos pesados del vestuario, han puesto el césped del Metropolitano en el foco después de esas dos derrotas consecutivas en casa. El terreno fue cambiado el pasado noviembre, después de los entrenamientos de fútbol americano de los Miami Dolphins, de la NFL, cuando jugaron en el Bernabéu.

Pese a las bajas (Pedri, Raphinha, Rashford), llega el Barcelona al choque como favorito, en una buena dinámica en LaLiga y en la Champions, y con una impresionante racha de 17 victorias y una derrota (Real Sociedad), desde que cayó en Stamford Bridge el 25 de noviembre (3-0).

Pero, como no puede ser de otra manera, Hansi Flick no se fía del gran potencial de Atlético, que además se ha reforzado en este mercado invernal con Ademola Lookman, que se añade a los fichajes de Obed Vargas (Seattle Sounders) y Rodrigo Mendoza (Elche), por eso no le da mucho valor al 3-1 logrado hace unos meses en LaLiga.

Con todas estas ausencias, además de la de Pablo Paez 'Gavi', Flick deberá resolver unas cuantas dudas para medirse al equipo del 'Cholo' Simeone.

Debe decidir quien acompaña a Cubarsí como central; quien es el acompañante de Frenkie de Jong en el doble pivote; si cuenta con Olmo o con Fermín en la mediapunta; quien juega por la izquierda en ataque y qué nueve es el elegido. Demasiadas incógnitas.

Sin embargo, en todas las combinaciones figura Eric García como opción, bien como central o como acompañante de Frenkie de Jong; y también cabe la posibilidad de que jueguen juntos Olmo y Fermín, como ha ocurrido en algunos partidos últimamente.

En los últimos encuentros, Flick ha encontrado soluciones cuando los rivales han intentado aislar a Lamine Yamal. En este sentido, frente al Mallorca, apareció Marcus Rashford por la izquierda para buscar el desequilibrio, algo que fue determinante.

Pero ahora tiene que encontrar una pieza que pueda desbordar desde la izquierda, en una demarcación en la que podría estar Ferran, Roony o trasladar a Fermín.

Enfrente, el Atlético necesita espacios para explotar todas sus cualidades, más aún con el fichaje de Ademola Lookman. Cuando no los tiene (o no los encuentra) su transición se hace lenta, pesada, previsible, todavía más sin Pablo Barrios, baja por segundo encuentro seguido (aún le quedarán otros cinco más) por una lesión muscular, y en la versión actual de Julián Alvarez, distante de su ‘top’, sin gol en sus últimos 11 partidos, sin inspiración.

El Atlético y Simeone confían en su reacción. No hay otra forma para aspirar a los títulos que un subidón de nivel de ‘La Araña’, sustituido el pasado domingo al descanso contra el Betis, cuando su equipo ya perdía por 1-0, y al que ya ha cazado Griezmann como máximo goleador de la plantilla, con once tantos cada uno, por los diez de Alexander Sorloth, cinco en 2026.

Sumado Lookman, fichado este mercado de invierno, la competencia es altísima. Una difícil elección para Simeone, que propondrá un once ofensivo contra el Barcelona, a juzgar por sus pruebas: Giuliano Simeone, Julián Alvarez y Ademola Lookman en el frente de ataque, con Rodrigo Mendoza y Antoine Griezmann por detrás, como interiores, con Koke Resurrección como medio centro y con su defensa tipo formada por Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri.

Eso es lo que ha ensayado en el último entrenamiento, pero hay variantes evidentes para la alineación: Álex Baena en el medio del campo, el adelanto de Marcos Llorente a esa posición, la titularidad de José María Giménez… Son las alternativas que aparecen, más allá de que no haya ensayado con ellas en la sesión preparatoria de este miércoles.

La portería debe ser para Juan Musso, como en toda la Copa del Rey de la presente temporada y la pasada, cuando el Barcelona lo eliminó precisamente en esta misma ronda que ahora, con el 0-1 de la vuelta en el Metropolitano, cuando, quizá, el portero argentino dudó en la salida. Es una reválida también para él, tras sus buenas actuaciones hasta ahora en este curso. Jan Oblak, titular en LaLiga y la Champions, es la alternativa.

En la historia, 'culers' y colchoneros se han medido en 25 eliminatorias, con 15 para el Barça y 10 para el Atlético, pero con un dato interesante: en las últimas cuatro (2009, 2015, 2017 y 2025), el Barça las ha sacado adelante.



Hora y dónde ver Atlético de Madrid vs. Barcelona

Fecha: jueves 12 de febrero.

Hora: 2:45 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Wanda Metropolitano, en Madrid.

Transmisión: televisión cerrada.