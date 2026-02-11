Síguenos en:
Atlético de Madrid vs. Barcelona, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la semifinal de la Copa del Rey

Este jueves 12 de febrero, Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán por el juego de la ida de las semifinales de la Copa del Rey. ¡Partidazo imperdible!

Por: EFE
Actualizado: 11 de feb, 2026
Acción de juego entre Barcelona y Atlético de Madrid por la Liga de España.
AFP

