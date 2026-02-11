Luego de un fin de semana extraordinario con Bayern Múnich al marcar triplete, Luis Díaz vuelve a la acción con el cuadro 'bávaro' este miércoles en un duelo por los cuartos de final de la Copa de Alemania ante el RB Leipzig; este importante compromiso se efectuará en el Allianz Arena.

Será la tercera vez en la temporada que estos equipos se enfrenten , dejando un saldo a favor de los dirigidos por Vincent Kompany de dos contundentes victorias, y por goleada: 1-5 a domicilio, que incluyó gol de Luis Díaz, y 6-0.

Luis Díaz celebrando gol con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Precisamente a ese buen momento de Díaz Marulanda más el de Harry Kane, le apuesta el 'grande de Baviera' para dar un nuevo golpe ante su gente, seguir en carrera en el certamen; es un partido único.



Bajas importantes en el RB Leipzig

Los 'toros rojos' llegan al Allianz Arena con bajas sensibles en su columna vertebral. El defensor Castello Lukeba sigue fuera por una lesión de rodilla, al igual que Assan Ouédraogo.



¿Qué dijeron desde el Bayern Múnich del buen momento de Luis Díaz?

"Marcó la diferencia. Fue clave, a pesar de que ganamos en grupo. Luis siempre juega con pasión y entrega. Además, puede dejar atrás a varios jugadores. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. El miércoles, lo importante es avanzar contra el Leipzig. Hace mucho que no jugamos una final de copa. Probablemente ambos equipos no estén en su mejor momento, pero lo han demostrado esta temporada. Será un partido emocionante", expresó Max Eberl, director deportivo del club.



Probable alineación del Bayern: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.



Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora y dónde ver EN VIVO por TV a Luis Díaz en Copa de Alemania