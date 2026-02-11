A qué hora juega HOY Millonarios vs. Águilas Doradas por Liga BetPlay I-2026

El fútbol vuelve este miércoles al estadio Nemesio Camacho El Campín, luego de que la Dimayor tomara medidas para refaccionar el estado de la cancha debido al 'trajín' por conciertos, partidos e inclemencias de la naturaleza. El duelo que acogerá HOY es Millonarios vs. Águilas Doradas, por la sexta jornada de la Liga BetPlay I-2026.

Este compromiso representará el debut como local de Fabián Bustos en el banquillo técnico. Recordemos que la estratega argentino se estrenó en su puesto el pasado domingo en el empate sin goles frente al Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca. El azul de la capital de la República está obligado a ganar para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Hay que indicar que en cinco compromisos disputados en la Liga I-2026, Millonarios acumula tres derrotas. Solo han sumado dos puntos. Por el lado de Águilas Doradas hay que indicar que la actualidad es un poco más alentadora, ubicándose en la séptima casilla con ocho puntos.

A Millonarios se le redujo drásticamente el margen de error Foto: Millonarios FC.

Novedades en la convocatoria

Para este partido frente a los 'dorados' en El Campín resalta la vuelta del arquero uruguayo Guillermo de Amores, tras superar molestias físicas.



Arqueros: Guillermo De Amores, Diego Novoa.

Guillermo De Amores, Diego Novoa. Defensas: Carlos Sarabia, Samuel Martín, Édgar Elizalde, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás.

Carlos Sarabia, Samuel Martín, Édgar Elizalde, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás. Volantes y extremos: Carlos Darwin Quintero, Dewar Victoria, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega y Álex Castro.

Carlos Darwin Quintero, Dewar Victoria, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega y Álex Castro. Delanteros: Radamel Falcao García, Leonardo Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Sebastián Mosquera y Jorge Hurtado.

A qué hora juega HOY Millonarios vs. Águilas Doradas por Liga BetPlay I-2026

Este compromiso de la sexta jornada del presente campeonato está pactado a iniciar a las 6:30 de la tarde en el estadio El Campín. Se podrá ver EN VIVO por el canal que transmite el fútbol colombiano (Win). Además, en este portal podrá encontrar las jugadas virales, polémicas, crónica, tabla de posiciones y reacciones de los protagonistas.