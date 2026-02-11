James Rodríguez responde a sus críticos: “piensan que me hacen daño, al contrario, me impulsan”

James Rodríguez llegó a la MLS como toda una estrella y tendrá un nuevo capítulo en su carrera, esta vez con la camiseta del Minnesota United, algo que ha generado impacto en el fútbol norteamericano, donde buscaron conocer un poco más de su personalidad y se conocieron sus declaraciones en una entrevista con 'The Athletic', con quien habló hasta de las críticas que recibe constantemente.

El '10' y capitán de la Selección Colombia siempre está en el ojo de la prensa y algunos hinchas, quienes opinan y señalan sobre sus decisiones, rendimientos y actitudes a nivel de clubes y a veces en la 'tricolor', aunque allí es el máximo referente y ha aparecido en momentos clave. Pero en medio de eso, el cucuteño se mostró tranquilo con quienes no lo apoyan siempre.



James Rodríguez le responde a los que lo critican

Sin guardarse nada el '10' del Minnesota United afirmó que "mis detractores probablemente dicen que me harán daño o me afectarán, pero es todo lo contrario. Son el combustible que me impulsa a hacer lo que quiero y a lograr lo que me propongo", agregando además que todo eso le sirve para inspirarse y salir a la cancha a mostrar su calidad y su talento, agregando que "quienes dudan de mí, son quienes me dan la chispa para salir a la cancha y hacer las cosas bien, porque encienden como esa llama. Lo que no se dan cuenta es que, en realidad, me están haciendo un favor".

James Rodríguez Exclusive 🎙️



In a candid interview, the Colombian star talks about the mistakes he's made and said this to his detractors:



"They are the gasoline that fuels me. What they don’t realize is that they’re actually doing me a favor.”https://t.co/zEzttGVkmh — Felipe Cárdenas (@FelipeCar) February 11, 2026

Lo cierto es que James Rodríguez se mostró con confianza, como lo ha hecho durante su carrera, y toma con responsabilidad su nuevo paso en el fútbol internacional, en un año 2026 en el que su objetivo es tener protagonismo y ritmo de competencia para disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, que será el último para él y en el que buscará mejorar lo hecho en Brasil 2024, en el que de su mano lograron llegar a cuartos de final, la mejor presentación de la 'tricolor' hasta el momento en el torneo de la FIFA.

En otro de los temas que abordó en la entrevista, le preguntaron las razones para que no tenga aún un reemplazo en el combinado nacional, a pesar de que en nuestro país han salido varios jugadores con características parecidas a las de él, como Juan Fernando Quintero, Edwin Cardona, entre otros. "Muchos jugadores han ido y venido durante mi tiempo", aseguró el mediocampista cucuteño, quien además puntualizó en que "estar con la selección, representar a un país durante tanto tiempo, no es fácil. Es la presión que uno lleva consigo".

