¿Cuándo y dónde ver por TV el Juego de las Estrellas de la NBA 2026?

La NBA confirmó las plantillas de los equipos para el Juego de las Estrellas de la NBA 2026 , que se celebrará el domingo 15 de febrero, a las 5:00 p.m. (hora Colombia) en el Intuit Dome de Inglewood, California, y se transmitirá en Colombia por HBO MAX.

Los dos equipos estadounidenses son USA Stars y USA Stripes. Los All-Stars estadounidenses se asignaron a equipos según su edad: el grupo más joven se ubicó en USA Stars y el grupo mayor en USA Stripes. El Equipo Mundial está compuesto por jugadores internacionales.

El entrenador de los Detroit Pistons, JB Bickerstaff, y el de los San Antonio Spurs, Mitch Johnson, liderarán a los USA Stars y USA Stripes, respectivamente. El entrenador de los Toronto Raptors, el serbio Darko Rajaković, liderará al Equipo Mundial.

El 75.º Juego de las Estrellas de la NBA contará con un minitorneo de todos contra todos con cuatro partidos de 12 minutos. Los enfrentamientos son los siguientes:



Juego 1: USA Stars vs. World

Juego 2: USA Stripes contra el equipo ganador del Juego 1

Juego 3: USA Stripes contra el equipo perdedor del Juego 1

Juego 4: Campeonato de Estrellas (los dos mejores equipos de la ronda preliminar)

Publicidad

Si los tres equipos terminan 1-1 después de los juegos de todos contra todos, el primer desempate será la diferencia de puntos entre los dos juegos de cada equipo.



USA STARS

Scottie Barnes

Devin Booker

Cade Cunningham

Jalen Duren

Anthony Edwards

Chet Holmgren

Jalen Johnson

Tyrese Maxey



USA STRIPES

Jaylen Brown

Jalen Brunson

Stephen Curry* (lesionado, no jugará - lo reemplaza Brandon Ingram)

Kevin Durant

LeBron James

Kawhi Leonard

Donovan Mitchell

Norman Powell



Equipo Mundial

Giannis Antetokounmpo

Deni Avdija

Luka Dončić

Shai Gilgeous-Alexander * (lesionado, no jugará - lo reemplaza Alperen Sengun)

Nikola Jokić

Jamal Murray

Alperen Sengun

Pascal Siakam

Karl-Anthony Towns

Víctor Wembanyama