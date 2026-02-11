¿Cuándo y dónde ver por TV el Juego de las Estrellas de la NBA 2026?

Publicidad
La NBA confirmó las plantillas de los equipos para el Juego de las Estrellas de la NBA 2026 , que se celebrará el domingo 15 de febrero, a las 5:00 p.m. (hora Colombia) en el Intuit Dome de Inglewood, California, y se transmitirá en Colombia por HBO MAX.
Los dos equipos estadounidenses son USA Stars y USA Stripes. Los All-Stars estadounidenses se asignaron a equipos según su edad: el grupo más joven se ubicó en USA Stars y el grupo mayor en USA Stripes. El Equipo Mundial está compuesto por jugadores internacionales.
El entrenador de los Detroit Pistons, JB Bickerstaff, y el de los San Antonio Spurs, Mitch Johnson, liderarán a los USA Stars y USA Stripes, respectivamente. El entrenador de los Toronto Raptors, el serbio Darko Rajaković, liderará al Equipo Mundial.
El 75.º Juego de las Estrellas de la NBA contará con un minitorneo de todos contra todos con cuatro partidos de 12 minutos. Los enfrentamientos son los siguientes:
Juego 1: USA Stars vs. World
Juego 2: USA Stripes contra el equipo ganador del Juego 1
Juego 3: USA Stripes contra el equipo perdedor del Juego 1
Juego 4: Campeonato de Estrellas (los dos mejores equipos de la ronda preliminar)
Si los tres equipos terminan 1-1 después de los juegos de todos contra todos, el primer desempate será la diferencia de puntos entre los dos juegos de cada equipo.
Scottie Barnes
Devin Booker
Cade Cunningham
Jalen Duren
Anthony Edwards
Chet Holmgren
Jalen Johnson
Tyrese Maxey
Jaylen Brown
Jalen Brunson
Stephen Curry* (lesionado, no jugará - lo reemplaza Brandon Ingram)
Kevin Durant
LeBron James
Kawhi Leonard
Donovan Mitchell
Norman Powell
Giannis Antetokounmpo
Deni Avdija
Luka Dončić
Shai Gilgeous-Alexander * (lesionado, no jugará - lo reemplaza Alperen Sengun)
Nikola Jokić
Jamal Murray
Alperen Sengun
Pascal Siakam
Karl-Anthony Towns
Víctor Wembanyama