JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior  / A Richard Ríos le llegaría un compañero de alto nivel a Benfica; "quiero ficharlo en enero"

A Richard Ríos le llegaría un compañero de alto nivel a Benfica; "quiero ficharlo en enero"

A pesar de que aún faltan algunos meses para que se vuelva a abrir el mercado de pases, Richard Ríos podría darse el lujo de jugar con una estrella mundial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 17, 2025 08:54 a. m.
Richard Ríos, mediocampista colombiano, en un partido del Benfica por la Champions League
