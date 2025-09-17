A Richard Ríos le llegaría un compañero de alto nivel a Benfica; "quiero ficharlo en enero"

Después de tres años siendo figura en Palmeiras, las puertas de Europa se le abrieron a Richard Ríos. Benfica puso los ojos en él y, en julio de 2025, lo fichó, tras su buen rendimiento en el Mundial de Clubes. Allí, el mediocampista ya acumula un total de 846 minutos, repartidos en 10 compromisos, entre Champions League, la Liga de Portugal y la Supercopa de dicho país.

De hecho, en poco más de dos meses, logró su primer título con la institución lusa. El pasado 31 de julio, no solo fue titular, sino que, además, disputó todo el encuentro, en la victoria 1-0 sobre Sporting Lisboa, que le permitió ganar la Supercopa. Cabe recordar que en el conjunto rival estaba su compatriota, Luis Javier Suárez, reciente fichaje de esa escuadra portuguesa.

Y es que Benfica está decidido a luchar por todo en esta temporada, pero también ya planifica lo que será el 2026. João Noronha Lopes, quien es candidato a presidente del club de cara a las elecciones del próximo 25 de octubre, dio unas declaraciones que llenaron de ilusión a la afición de las 'águilas', ya que se podía dar el fichaje de un futbolista de talla mundial.

Richard Ríos, mediocampista colombiano del Benfica, en la fecha 1 de la Champions League AFP

"Puedo confirmar que Bernardo Silva tiene un contrato pendiente con Benfica, y la verdad es que tengo muchas ganas de ficharlo en enero, me gustaría que así fuera. Él encarna todo lo que busco: identidad, cultura ganadora y es un gran aficionado del club", sentenció. Razón por la que sería un refuerzo de lujo y Richard Ríos compartiría con una estrella del fútbol.

Cabe recordar que el actual mediocampista del Manchester City se fue hace más de 11 años del conjunto lisboeta hacia Mónaco, y ahora, con 31 años de edad, todavía tiene contrato hasta mediados de 2026 en Inglaterra. No obstante, por la información que se maneja desde Portugal, podría volver a su país antes de lo previsto, firmando con el equipo de sus amores.