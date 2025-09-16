Richard Ríos y Camilo Durán no solo fueron rivales; la coincidencia que une sus destinos

El Qarabag de Azerbaiyán derrotó este martes por 2-3 al Benfica en Lisboa tras remontar un 2-0 de la mano de los colombianos Camilo Durán y Kevin Medina en la jornada inaugural de la Liga de Campeones.

El Benfica comenzó con todo y abrió el marcador en el minuto 6, con un tanto del argentino Enzo Barrenechea, quien completó de cabeza un tiro de esquina lanzado por Sudakov. Diez minutos más tarde, el ucraniano estuvo detrás de una asistencia a Pavlidis que acabó en el segundo gol para 'las águilas'.

Cuando parecía que el Benfica tenía el duelo controlado, Camilo Durán sirvió a su compañero Andrade, quien con un potente disparo puso en el marcador al tetracampeón azerbaiyano, que inmediatamente tuvo varias oportunidades de empatar.

El 2-2 acabaría por llegar en los primeros compases de la segunda parte y por medio del pie izquierdo de Durán, que enfrió el ambiente en el Estadio da Luz de Lisboa.

El Benfica, que en esta 'Champions' será rival del Real Madrid, buscó con ahínco el tercer gol, pero fueron los 'jinetes' quienes finalmente lo anotaron, cuando en el minuto 86 el ucraniano Oleksiy Kashchuk aprovechó la pasividad de la defensa 'benfiquista' y cerró la remontada con un 2-3.



La historia que une a Richard Ríos y Camilo Durán

Richard Ríos y Camilo Durán, rivales en Champions League AFP

La primera coincidencia es que ambos tuvieron que probar suerte fuera de Colombia para cumplir su sueño de ser futbolistas profesionales; la segunda, que pasaron por el balompié de Brasil; y la tercera, que vistieron los colores del Flamengo.

De acuerdo con la información del periodista Álvaro Hincapié, Durán y Ríos compartieron en las divisiones menores del ‘Mengao’. Sin embargo, el primero no alcanzó a debutar oficialmente, caso contrario al de Richard.

“Camilo Durán y Richard Ríos fueron compañeros de equipo en el Flamengo sub-20 de Brasil en 2019, con muchos sueños por delante. Hoy la vida los pone a debutar en la UEFA Champions League enfrentándose como rivales: Camilo Durán con el Qarabağ y Richard Ríos con el Benfica”, escribió el comunicador e historiador en su cuenta de X.

