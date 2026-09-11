Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Yaser Asprilla le resaltan impresionante registro en su regreso a Girona; impacto inmediato

A Yaser Asprilla le resaltan impresionante registro en su regreso a Girona; impacto inmediato

Después de un corto paso por Galatasaray, el jugador colombiano, Yaser Asprilla, volvió a Girona y, rápidamente, demostró que está en forma y este dato lo confirma.

Por: EFE
Actualizado: 11 de sept, 2026
Comparta en:
Yaser Asprilla, extremo colombiano del Girona, en un partido de la segunda división de España
Yaser Asprilla, extremo colombiano del Girona, en un partido de la segunda división de España
AFP

Girona, quinto clasificado e inmerso en una dinámica ascendente después de dos victorias, pondrá a prueba este sábado 12 de septiembre, el liderato del Castellón en La Liga Hypermotion y su pleno de victorias a domicilio.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Tras el doloroso e inesperado golpe del descenso de la pasada temporada, Girona empezó el curso con muchas dudas por el mercado y por los resultados, con apenas un punto de seis posibles, pero el equipo de Quique Álvarez ha dado un paso firme hacia adelante en los dos últimos partidos.

Yaser Asprilla festejando doblete con el Girona FC, de España.
Colombianos en el exterior

Vea el doblete de Yaser Asprilla, HOY, en Girona vs. Las Palmas, por la segunda división de España

Últimas noticias

Jorge Carrascal en IDV vs. Flamengo.
Colombianos en el exterior

Flamengo y Jorge Carrascal dieron el golpe en Ecuador; 2-0 sobre IDV, en Copa Libertadores

Juan Guillermo Cuadrado en su paso por la Juventus.
Colombianos en el exterior

Los números de Juan Guillermo Cuadrado en su carrera: así llega el nuevo refuerzo de Millonarios

La afición ha recuperado el optimismo con la goleada contra Las Palmas (5-2) y la sólida victoria contra el Sporting de Gijón (0-2), capitaneadas por el extremo colombiano, Yaser Asprilla, que es el máximo goleador del campeonato con cuatro goles en apenas 150 minutos, los mismos celebró en sus primeros 50 partidos como rojiblanco.

Publicidad

A él se suman el central Holmes Junior, asentado en el once con tan solo 17 años, o el doble pivote formado por Fran Beltrán e Izan González, y el extremo Carles Pérez, el último fichaje del mercado, que anotó el 0-2 en Gijón a los ocho minutos de debutar.

El técnico Quique Álvarez podría repetir el once de la última jornada y tiene las bajas de los atacantes Jastin García, Unai Hernández y Portu por lesiones y molestias.

Yaser Asprilla, colombiano del Girona.
Yaser Asprilla, colombiano del Girona.
Girona.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Enfrente, el Castellón tratará de prolongar su total efectividad fuera de casa, para mantenerse en el primer puesto de la clasificación, después de haber sumado tres triunfos y un empate en cuatro jornadas.

Publicidad

Los albinegros defienden el liderato y persiguen su tercera victoria consecutiva en un gran inicio liguero, para lograr 10 de los 12 puntos en disputa, en un partido ante uno de los favoritos al ascenso y, por tanto, un rival directo.

El técnico Pablo Hernández podría dar continuidad al equipo que ha conseguido los dos últimos triunfos, con la única duda sobre la entrada en el once inicial de Isra Suero, lo que provocaría que Íñigo Córdoba dejara la titularidad. Tampoco se descarta que el colombiano Matías Orozco 'Maty' pueda ser de la partida.

El equipo solo tiene la baja por lesión de Fabrizio Brignani, ya que Ilias Kostis y Adam Jakobsen, que regresan a la convocatoria tras su ausencia en las dos últimas jornadas, se han recuperado de sus respectivas lesiones.

Yaser Asprilla festejando doblete con el Girona FC, de España.
Colombianos en el exterior

El despertar de Yaser Asprilla en Girona llama la atención; de duras críticas a los elogios

Yaser Asprilla, colombiano del Girona.
Colombianos en el exterior

Noticia de última hora sobre Yaser Asprilla; le impusieron fuerte castigo y multa

Yaser Asprilla marcó gol en el triunfo del Girona sobre Sporting Gijón en la segunda división de España.
Colombianos en el exterior

Yaser Asprilla brilla en el fútbol español: gol y victoria clave para el Girona 0-2 sobre Gijón

Relacionados

Yaser Asprilla

Girona

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad