A Yaser Asprilla le resaltan impresionante registro en su regreso a Girona; impacto inmediato

Girona, quinto clasificado e inmerso en una dinámica ascendente después de dos victorias, pondrá a prueba este sábado 12 de septiembre, el liderato del Castellón en La Liga Hypermotion y su pleno de victorias a domicilio.

Tras el doloroso e inesperado golpe del descenso de la pasada temporada, Girona empezó el curso con muchas dudas por el mercado y por los resultados, con apenas un punto de seis posibles, pero el equipo de Quique Álvarez ha dado un paso firme hacia adelante en los dos últimos partidos.

La afición ha recuperado el optimismo con la goleada contra Las Palmas (5-2) y la sólida victoria contra el Sporting de Gijón (0-2), capitaneadas por el extremo colombiano, Yaser Asprilla, que es el máximo goleador del campeonato con cuatro goles en apenas 150 minutos, los mismos celebró en sus primeros 50 partidos como rojiblanco.

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A él se suman el central Holmes Junior, asentado en el once con tan solo 17 años, o el doble pivote formado por Fran Beltrán e Izan González, y el extremo Carles Pérez, el último fichaje del mercado, que anotó el 0-2 en Gijón a los ocho minutos de debutar.



El técnico Quique Álvarez podría repetir el once de la última jornada y tiene las bajas de los atacantes Jastin García, Unai Hernández y Portu por lesiones y molestias.

Yaser Asprilla, colombiano del Girona. Girona.

Enfrente, el Castellón tratará de prolongar su total efectividad fuera de casa, para mantenerse en el primer puesto de la clasificación, después de haber sumado tres triunfos y un empate en cuatro jornadas.

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Los albinegros defienden el liderato y persiguen su tercera victoria consecutiva en un gran inicio liguero, para lograr 10 de los 12 puntos en disputa, en un partido ante uno de los favoritos al ascenso y, por tanto, un rival directo.

El técnico Pablo Hernández podría dar continuidad al equipo que ha conseguido los dos últimos triunfos, con la única duda sobre la entrada en el once inicial de Isra Suero, lo que provocaría que Íñigo Córdoba dejara la titularidad. Tampoco se descarta que el colombiano Matías Orozco 'Maty' pueda ser de la partida.

El equipo solo tiene la baja por lesión de Fabrizio Brignani, ya que Ilias Kostis y Adam Jakobsen, que regresan a la convocatoria tras su ausencia en las dos últimas jornadas, se han recuperado de sus respectivas lesiones.