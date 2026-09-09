El despertar de Yaser Asprilla en Girona llama la atención; de duras críticas a los elogios

Yaser Asprilla vive un comienzo de temporada que pocos en Girona imaginaban hace apenas unos meses. El colombiano, cuestionado durante su primera etapa en el club, se convirtió en una de las grandes figuras del equipo y también en el máximo goleador de la Lliga Hypermotion.

El portal 'Diari de Girona' destacó el cambio que ha experimentado el atacante, recordando que algunos aficionados incluso habían perdido la expectativa de verlo nuevamente con el equipo. Ahora, el panorama es completamente diferente: “Yaser Asprilla es, con permiso de Holmes Junior, la gran sensación de este inicio de temporada del Girona”.

Las cifras explican buena parte de ese reconocimiento. El colombiano suma cuatro goles en cuatro partidos, registro que lo ubica como máximo anotador de la Segunda División española. Además, ha necesitado apenas 150 minutos y nueve remates para alcanzar esa cifra, con un promedio de un gol cada 37 minutos.

Yaser Asprilla, colombiano del Girona. Girona.

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El rendimiento actual contrasta con su primera temporada en Montilivi. Asprilla disputó 33 partidos entre todas las competiciones, pero solamente consiguió tres goles y una asistencia en 1.644 minutos. Su promedio fue de un tanto cada 548 minutos, muy lejos de las expectativas generadas por su fichaje.



La situación empeoró durante la campaña siguiente, cuando apenas marcó un gol en quince encuentros y terminó saliendo cedido al Galatasaray en enero. En Turquía tampoco logró consolidarse y una lesión limitó todavía más sus oportunidades: jugó 335 minutos en nueve partidos.

Por eso, su permanencia en Girona para esta temporada fue recibida con cierta resignación por parte de los aficionados. Sin embargo, Asprilla respondió en la cancha. Tras comenzar como suplente ante Leganés, marcó contra Córdoba y posteriormente firmó un doblete frente a Las Palmas. Su gran momento continuó en Gijón, donde anotó nuevamente y fue titular por primera vez.

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El medio catalán resumió el cambio con una pregunta que refleja la transformación del colombiano: “¿Dónde está ese jugador impredecible, inútil y solitario que solía volver locos a todos en Montilivi?”. La respuesta parece estar en sus actuaciones actuales.

Con cuatro goles en cuatro jornadas, velocidad, desequilibrio y eficacia frente al arco, Asprilla empieza a dejar atrás las críticas que acompañaron sus primeros meses en Girona. Ahora, el reto será mantener ese nivel y demostrar que su despertar no es simplemente una racha.