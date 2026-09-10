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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Flamengo y Jorge Carrascal dieron el golpe en Ecuador; 2-0 sobre IDV, en Copa Libertadores

Flamengo y Jorge Carrascal dieron el golpe en Ecuador; 2-0 sobre IDV, en Copa Libertadores

Este jueves, Flamengo venció a Independiente del Valle, en la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores. Jorge Carrascal le ganó este primer duelo a Aldair Quintana.

Por: EFE
Actualizado: 10 de sept, 2026
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Jorge Carrascal en IDV vs. Flamengo.
Jorge Carrascal en IDV vs. Flamengo.
AFP.

Flamengo, campeón defensor de la Copa Libertadores, separó el boleto a las seminales de la competición en 2026 al vencer este jueves por 0-2 al ecuatoriano Independiente del Valle en el partido de ida de los cuartos de final jugado en Quito.

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Los goles de Bruno Henrique en el minuto 61 y Léo Pereira en el 75 permitieron al equipo brasileño confirmar su buen momento después de resistir los intentos de su rival ecuatoriano y aprovechar sus oportunidades de anotar en los 2.850 metros de altitud de la capital ecuatoriana.

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El equipo local no logró descifrar la propuesta del visitante, dirigido por el portugués Leonardo Jardim, y además perdió por lesión al término del primer tiempo al paraguayo Carlos González, una de sus principales referencias ofensivas.

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Flamengo planteó el partido con la intención de impedir las ocasiones de gol de Independiente del Valle, para después aprovechar los errores del rival y salir rápidamente al ataque, con Bruno Henrique como el mejor intérprete de ese juego.

Una mala entrega del argentino Mateo Carabajal permitió a Bruno Henrique iniciar un contraataque, pero Layan Loor se anticipó al remate y envió el balón al tiro de esquina.

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El trabajo defensivo de Flamengo dejó sin opciones a González, uno de los goleadores del torneo, que tuvo poco abastecimiento de Aron Rodríguez, Junior Sornoza y Emerson Pata.

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La única ocasión clara de gol del primer tiempo fue precisamente de González, quien recibió el balón dentro del área y remató de media vuelta y a media altura, pero el disparo se estrelló en el vertical izquierdo.

En la última acción de la primera mitad, González sufrió una lesión y fue reemplazado en el inicio del segundo tiempo por el ecuatoriano Djorkaeff Reasco.

Flamengo aprovechó finalmente un error en la salida de Independiente del Valle para recuperar el balón y abrir el marcador.

Samuel Lino envió un pase desde el costado izquierdo que atravesó la defensa y Bruno Henrique definió para poner el 0-1 en el minuto 61.

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El segundo tanto llegó en el minuto 75, cuando Emerson Royal centró al área y Léo Pereira se anticipó a la defensa para conectar un preciso golpe de cabeza y vencer al portero colombiano Aldair Quintana.

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