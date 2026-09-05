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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yaser Asprilla brilla en el fútbol español: gol y victoria clave para el Girona 0-2 sobre Gijón

Yaser Asprilla brilla en el fútbol español: gol y victoria clave para el Girona 0-2 sobre Gijón

El colombiano lleva cuatro goles en la misma cantidad de partidos que ha disputado el Girona esta temporada, en la segunda división del fútbol español. Yaser Asprilla está 'onfire'.

Por: EFE
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Yaser Asprilla marcó gol en el triunfo del Girona sobre Sporting Gijón en la segunda división de España.
Yaser Asprilla marcó gol en el triunfo del Girona sobre Sporting Gijón en la segunda división de España.
Foto: AFP

El Girona logró este sábado su segunda victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion (Segunda División española) al ganar por 0-2 en Gijón a un Sporting que estaba invicto en el arranque del curso, en un encuentro muy disputado en el que el colombiano Yaser Asprilla abrió el marcador.

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El encuentro arrancó con un alto ritmo y con alternativas por parte de ambos equipos, con el esférico llegando con celeridad de un área a otra. Un contexto en el que el Sporting avisó primero con un disparo de Guille Rosas desde la frontal que se fue por centímetros de la portería del argentino Paulo Gazzaniga.

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El partido se fue asentando con un dominio repartido de la posesión de balón, sin grandes ocasiones hasta que, cerca de la media hora de encuentro, un balón largo de Gazzaniga conquistó la espalda de la defensa rojiblanca y dejó mano a mano al colombiano Yaser Asprillaque batió a Yáñez con una vaselina ante las dudas en la salida del meta local.

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El gol hizo que el Sporting buscara con mayor intensidad el área rival, encontrando en un cabezazo de Otero en el área pequeña su mejor situación para igualar la contienda, pero el colombiano buscó la asistencia en lugar del remate en la última acción del primer tiempo.

Yaser Asprilla celebra un nuevo gol con Girona en la segunda división de España.
Yaser Asprilla celebra un nuevo gol con Girona en la segunda división de España.
Foto oficial del Girona

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El inicio del segundo tiempo dio continuidad a la dinámica de los minutos previos al descanso, con un Sporting cada vez más volcado sobre el campo rival y con las mismas dificultades para generar situaciones claras de remate. Cuenca, a la salida de un córner, fue quien más cerca estuvo del gol, pero Gazzaniga atajó tras salir.

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Los locales ponían todo de sí en busca del empate, un contexto con muchos espacios que aprovechó el Girona para sentenciar el partido a la contra mediante una transición dirigida por Carles Pérez, que se estrenaba con el conjunto catalán, y que mató el partido con una conducción en diagonal y una definición cruzada con la que superó a Yáñez.

El Sporting lo siguió intentando hasta el final y encadenó varias situaciones de remate a través de centros laterales, pero sin fortuna para hacer el gol, dejando el marcador con el 0-2 definitivo.

Ficha técnica:

0 - Sporting: Yáñez; Rosas, Duñabeitia, Pablo Vázquez, Cuenca, Iosifov (Pablo García, min. 70); Nacho Martín (Loum, min. 70), Corredera, Gelabert (Casas, min. 70), Konrad (Sarco, min. 45); Otero (Bruno, min. 82).

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2 - Girona: Gazzaniga; Asprilla (Carles Pérez, min. 68), Francés, David López (Mumin, min. 79), Junior, Alex Moreno; Izan, Beltrán (Morante, min. 68), Vanat (Pyshchur, min. 45), Bryan Gil; Abel Ruiz (Boñar, min. 79).

Goles: 0-1, min. 27: Asprilla. 0-2, min. 76: Carles Pérez.

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Árbitro: Salvador Lax Franco (Comité murciano). Amonestó al local Gelabert (min. 34) y a los visitantes David López (min. 29), Álex Moreno (min. 48) y Beltrán (min. 54).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga Hypermotion disputado en el estadio El Molinón ante 21.323 espectadores.

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