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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Los números de Juan Guillermo Cuadrado en su carrera: así llega el nuevo refuerzo de Millonarios

Los números de Juan Guillermo Cuadrado en su carrera: así llega el nuevo refuerzo de Millonarios

En Gol Caracol repasamos con cifras la gran trayectoria de Juan Guillermo Cuadrado, quien fue anunciado este jueves como nuevo jugador de Millonarios.

Por: EFE
Actualizado: 10 de sept, 2026
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Juan Guillermo Cuadrado en su paso por la Juventus.
Juan Guillermo Cuadrado en su paso por la Juventus.
AFP

El extremo Juan Guillermo Cuadrado, de 38 años, fue anunciado este jueves como nuevo jugador de Millonarios, club en el que continuará su carrera tras haber jugado los últimos 11 años en la Serie A italiana.

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"Millonarios FC anuncia la llegada de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los futbolistas colombianos más destacados de las últimas décadas, quien se suma al equipo Embajador para continuar una carrera construida durante casi 20 años en la élite del fútbol internacional", señaló el club en un comunicado.

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El volante regresa a Colombia tras 17 años en los que jugó en Italia e Inglaterra y brilló en la selección Cafetera, con la que disputó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

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"Ahora, después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial, Juan Guillermo Cuadrado regresa a Colombia para vestir de Azul y comenzar un nuevo capítulo de su carrera con Millonarios", agregó la información.

Cuadrado llega al conjunto capitalino, un día antes de que se cierre el mercado de agentes libres de la liga colombiana, tras haber jugado la temporada 2025-2026 en el Pisa, que descendió a la Serie B.

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Antes, 'el Panita', como se le conoce en Colombia, jugó en Atalanta, Inter, Fiorentina, Lecce, Udinese y Juventus, club en el que estuvo entre 2015 y 2023 y ganó 11 títulos, incluidas 5 de la Serie A.

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También militó en el Chelsea en la temporada 2014-2015, en la que ganó la Premier League y la Copa de la Liga, aunque jugó poco en el club británico.

Con la selección colombiana, Cuadrado jugó la Copa América en 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021.

El de Cuadrado es, hasta el momento, el fichaje más mediático de la Liga colombiana y llega a un club que actualmente ocupa el quinto puesto con 12 puntos, a 8 del líder América de Cali.

Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, estuvo en el banco de suplentes contra la Roma
Juan Guillermo Cuadrado, jugador colombiano, estuvo en el banco de suplentes contra la Roma
Getty Images

Los números de Juan Guillermo Cuadrado

En el ámbito de clubes, registra un total de 559 partidos disputados, acumulando 56 goles y 94 asistencias. Su etapa más destacada tuvo lugar en la Juventus , donde jugó 314 encuentros, marcando 26 tantos y repartiendo 65 pases de gol. También tuvo pasos significativos por instituciones como la Fiorentina (106 partidos, 26 goles) y el Lecce, además de sumar minutos en otros equipos europeos y de la liga colombiana.

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Con la Selección Colombia , Cuadrado ha sido un pilar fundamental durante más de una década, alcanzando 116 partidos internacionales, 11 goles y 20 asistencias. Entre sus participaciones destacan 43 compromisos en Eliminatorias Sudamericanas, 21 encuentros en la Copa América (sumando la edición Centenario) y 9 presentaciones en Mundiales de la FIFA, donde aportó 2 goles y 5 asistencias.

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