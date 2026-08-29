Vea el doblete de Yaser Asprilla, HOY, en Girona vs. Las Palmas, por la segunda división de España

Este sábado 29 de agosto, Girona recibió a Las Palmas por la tercera jornada en la segunda división del fútbol español, con el colombiano Asprilla como principal protagonistas.

Y es que, a pesar de haber entrado desde el banquillo de suplentes, el 'cafetero' tuvo impacto inmediato en la cancha con dos destacadas anotaciones.

Primero, el colombiano agarró la pelota y encaró frente al arco, enganchando a los defensas contrarios, poniendo la pelota en el ángulo, para sentenciar su primer tanto del juego.

Este fue el gol de yaser asprilla con el Girona , se ve bastante bien pic.twitter.com/D1W7TIuyZr — Karolyn 🇨🇴 (@Karolyn13340091) August 29, 2026

Publicidad

Minutos después, Asprilla llegó como un delantero más al arco contrario, para empujar la pelota antes de que el guardameta de Las Palmas cortara el esférico; sentenciando, de esa manera, su doblete en el encuentro.

