Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Vea el doblete de Yaser Asprilla, HOY, en Girona vs. Las Palmas, por la segunda división de España

Vea el doblete de Yaser Asprilla, HOY, en Girona vs. Las Palmas, por la segunda división de España

El colombiano se reportó por duplicado, este sábado, con dos importantes tantos frente a Las Palmas, en el duelo correspondiente a la tercera jornada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de ago, 2026
Comparta en:
Yaser Asprilla festejando doblete con el Girona FC, de España.
Yaser Asprilla festejando doblete con el Girona FC, de España.
Foto: X de Girona.

Este sábado 29 de agosto, Girona recibió a Las Palmas por la tercera jornada en la segunda división del fútbol español, con el colombiano Asprilla como principal protagonistas.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y es que, a pesar de haber entrado desde el banquillo de suplentes, el 'cafetero' tuvo impacto inmediato en la cancha con dos destacadas anotaciones.

Movistar Team en el Tour de Francia 2017.
Ciclismo

Fue gregario de Nairo Quintana y anunció su retiro; "el ciclismo es muy estresante"

FC Barcelona entrenando para La Liga
Gol Caracol

Barcelona FC hizo esperado anuncio en este mercado de fichajes; ¡ya es oficial!

Últimas noticias

Bayern de Múnich vs. VfB Stuttgart; partido de la Bundesliga
Colombianos en el exterior

Así quedó la tabla de posiciones en la Bundesliga, tras triunfos de Bayern Múnich y B. Dortmund

Jhon Lucumí en su primer partido con la Juventus, de Italia.
Colombianos en el exterior

Jhon Lucumí debutó con pie derecho en la Juventus; titular en triunfo 2-0 contra Parma

Primero, el colombiano agarró la pelota y encaró frente al arco, enganchando a los defensas contrarios, poniendo la pelota en el ángulo, para sentenciar su primer tanto del juego.

Publicidad

Minutos después, Asprilla llegó como un delantero más al arco contrario, para empujar la pelota antes de que el guardameta de Las Palmas cortara el esférico; sentenciando, de esa manera, su doblete en el encuentro.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Yaser Asprilla

Girona

Publicidad

Publicidad

Publicidad