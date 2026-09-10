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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Las primeras palabras de James Rodríguez como jugador de Nacional; "celebremos juntos"

Las primeras palabras de James Rodríguez como jugador de Nacional; "celebremos juntos"

En las redes sociales de Nacional, apareció James Rodríguez para dejar algunas palabras dirigidas a los seguidores 'verdolagas', que han inundado las redes sociales de comentarios tras la noticia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de sept, 2026
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James Rodríguez, nuevo jugador de Nacional.
James Rodríguez, nuevo jugador de Nacional.
Nacional.

El fichaje del año en el fútbol colombiano ya retumba en la capital antioqueña, entre los seguidores de Nacional y contando además con gran trascendencia que le ha dado la prensa a la noticia. Tras semanas de expectativa, James Rodríguez aterrizó con el chip listo para vestirse de verdolaga y dejó sus primeras palabras oficiales dirigidas a toda la hinchada del dos veces campeón de la Copa Libertadores de América.

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Lejos de los discursos protocolarios, el '10' de la Selección Colombia apeló directamente al sentido de pertenencia y al entusiasmo del aficionado, haciendo un llamado inmediato a responder en las tribunas de cara al inicio de la temporada.

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Y es que además de los objetivos deportivos, detrás de la contratación del nacido en Cúcuta y de 35 años también existe una campaña de mercadeo que se pondrá en marcha de inmediato. En sus conceptos, publicados en la cuenta de X de Nacional, también dejó un mensaje en el que invita a los fanáticos del equipo antioqueño a comprar los abonos. De hecho, tras sus palabras aparecieron los precios de los mismos.

James Rodríguez, jugador de Nacional.
James Rodríguez, jugador de Nacional.
Nacional.

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El mensaje de James a la afición

Sentido de pertenencia: "Hincha del verde, ¿cómo están? Aquí feliz."

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El reto para la tribuna: "Espero verlos pronto en el estadio, vamos a llenar el Atanasio siempre."

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La invitación directa: "Abónense, que tengo ganas de estar ahí con ustedes y celebrar juntos."

Cierre: "Un abrazo muy grande."

Con esta declaración, James no solo confirma su ilusión por competir a nivel local, sino que busca activar la campaña de abonos del club. La expectativa ahora se traslada a las taquillas y al gramado del Atanasio Girardot, donde la hinchada verdolaga ya se prepara para ver al volante creativo vestir la camiseta verde.

¿En qué equipos ha jugado James Rodríguez en su carrera?

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Envigado FC (COL)
Banfield (ARG)
Mónaco (FRA)
Porto (POR)
Real Madrid (ESP)
Bayern Múnich (ALE)
Everton (ING)
Olympiakos (GRE)
Al Rayyan (CAT)
Sao Paulo (BRA)
Rayo Vallecano (ESP)
León (MEX)
Minnesota United (USA)
Nacional (COL)

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