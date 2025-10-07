Agotan paciencia con Jhon Jáder Durán en Turquía; “costoso, no ha estado a la altura”

Pese a no jugar por lesión, Jhon Jáder Durán sigue siendo noticia en el Fenerbahce de Turquía, al que se unió como toda una estrella tras ser cedido por el Al Nassr de Arabia Saudita, en donde había sido goleador.

El antioqueño solo pudo tener acción en 6 partidos, en los que hizo un gol y una asistencia. Posteriormente se lesionó, el 28 de septiembre de 2025, en duelo de la fase previa de la Champions League frente al Benfica de Portugal.

Desde ese entonces su situación fue un misterio, ya que su club optó por guardar silencio y no emitir comunicados oficiales que dieran luces sobre la condición del jugador, que para ser tratado viajó a Barcelona, España, de donde regresó en muletas a suelo otomano.

Esa pausa lo ha hecho perderse 6 encuentros de la liga turca y 2 de Europa League, por lo cual en medios de comunicación se cargan tintas contra él aduciendo que es un futbolista que implica un gasto alto y que semejante inversión aún no se ve reflejada dentro de la cancha.



Lo cierto es que al paisa se le agota el tiempo para convencer y aunque se dice ya está recuperado y que podría volverá jugar a mediados de octubre, aún hay manto de duda sobre lo que pueda pasar con él.



Jhon Jáder Durán, criticado por falta de juego en Fenerbahce de Turquía

Uno de los diarios que más ha cargado tintas en contra del atacante ‘cafetero’ es Skorer, que tituló así un artículo de primera plana dedicado al antioqueño de 21 años de edad: “Jhon Duran está dando la alarma”.

El texto repasó la actualidad del jugador y consideró que lo que ha aportado hasta el momento es muy poco: “Aún no ha alcanzado el rendimiento deseado a pesar de sus altos costos”.

En ese sentido, el medio recordó que el jugador “llegó al Fenerbahçe cedido por el Al Nassr de Arabia Saudí por más de 20 millones de euros” y que “no ha estado a la altura de las expectativas, sobre todo por las lesiones”.

Y aunque el colombiano ha estado en rehabilitación física, este aspecto fue utilizado para arremeter contra él: “Duran se ha perdido varios partidos y sigue recibiendo inyecciones”.

Resta esperar si después del 15 de octubre, cuando se reanuda el fútbol turco tras las fechas FIFA, el ‘cafetero’ se podrá volver a ver en el terreno de juego, pues los aficionados tenían sus esperanzas puestas en su poder anotador.