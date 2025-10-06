“Jhon Jáder Durán se curó por completo”: revelan lesión que lo tenía borrado en Fenerbahce

Jhon Jáder Durán sigue dando de qué hablar en el Fenerbahce de Turquía, elenco al que llegó a mitad de 2025 como el principal refuerzo de la temporada y donde ha podido actuar muy poco debido a una molestia física acerca de la cual su escuadra ha mantenido silencio.

Por ello, se empezaron a tejer versiones de prensa sobre la situación del antioqueño, que viajó a Barcelona. España, para ser tratado. En ese sentido, en medios de comunicación otomanos se dijo que le aplicaron inyecciones, que fue a terapias y hasta que debió ser operado.

Lo cierto es que de cuando volvió a Estambul, el atacante se dejó ver en muletas y posteriormente fue mostrado haciendo trabajos de gimnasio, lo que dio a entender que su rehabilitación sería lenta, pues sus molestias se atribuían a dolores que arrastraba del pasado.

Bajo esa luz, las preguntas relacionadas con la realidad del paisa de 21 años estaban a la orden del día, principalmente entre la afición, que tenía puestas sus esperanzas en él.



Sin embargo, se empezó a filtrar información del ‘cafetero’, aunque a cuentagotas, ya que mientras en ciertos medios turcos se decía que podría volver a jugar en noviembre, en otros se afirma que su regreso sería mucho antes.

Y al no haber confirmación de lo que tenía, el diario otomano Skorer no solo se atrevió filtrar la afectación del colombiano, sino que también indicó que este ya estaba recuperado y avisó cuándo retornaría a la actividad, todo atribuyéndoselo a fuentes del club.



“Jhon Jáder se curó”; revelan la lesión que tendría y su regreso

El periódico reseñado anteriormente, afirmó que el jugador “regresará al equipo durante el parón internacional” o fechas FIFA de octubre, periodo que comprende la segunda semana de este mes.

Acto seguido, Skorer dijo que el antioqueño ya estaba sin afectaciones y hasta se reveló la lesión que se le atribuía: “La inflamación ósea del delantero estrella se ha curado por completo”.

Y agregó que el Fenerbache está tomando los recaudos necesarios para que el colombiano evite recaer: “Durán no quiere arriesgarse a sufrir una lesión debido al dolor que experimenta ocasionalmente. El equipo médico está monitoreando de cerca el estado de Durán, y el objetivo del jugador es regresar con el equipo por después del parón internacional”.