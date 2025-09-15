Atentos a Jhon Durán en Fenerbahce; dejó a un lado las muletas y acompañó a su equipo

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán vive días complicados en Turquía. El atacante de 21 años llegó al Fenerbahce en condición de cedido por parte del Al Nassr de Arabia Saudita, en una operación que generó gran expectativa en el balompié otomano. Sin embargo, su rendimiento hasta la fecha no ha estado a la altura de lo que se esperaba de uno de los fichajes más llamativos del mercado.

Durán ha disputado apenas seis partidos oficiales con el club de Estambul, en los que registra un gol y una asistencia. Números que, para muchos aficionados y medios locales, resultan insuficientes para un jugador que fue recibido como una de las grandes apuestas ofensivas del equipo. Esto ha provocado que las críticas no se hagan esperar, generando dudas sobre si podrá consolidarse en un plantel que tiene la presión constante de pelear por el título de la Superliga turca y de ser protagonista en torneos internacionales.

¿Cuándo volverá a jugar Jhon Durán?

Jhon Durán, jugador del Fenerbahce Foto: AFP

El panorama de Durán se complicó aún más el pasado 27 de agosto, cuando sufrió una molestia física en la derrota de su equipo 1-0 frente al Benfica, en un partido válido por los playoffs de la Champions League. Desde entonces, no ha vuelto a sumar minutos con la camiseta del Fenerbahce.

Publicidad

El atacante antioqueño viajó a Barcelona para someterse a estudios médicos y acelerar su recuperación. Allí se descartó una intervención quirúrgica, lo que representa un alivio tanto para el jugador como para el club. No obstante, su recuperación avanza con cautela.

En las últimas horas, Durán fue visto en muletas a su llegada a Estambul, aunque los informes apuntan a que ya no las necesita de manera permanente. El periodista turco Sercan Hamzaoğlu aseguró en su cuenta de X que el colombiano estaría listo para volver en un par de semanas: “Jhon Durán, quien fue visto usando muletas tras su lesión, ya no las necesitaba en el partido contra el Trabzonspor. Se espera que vuelva a la cancha en dos semanas”, escribió.

Sakatlığı sonrası koltuk değnekleriyle görüntülenen Jhon Duran, Trabzonspor maçında artık değneksizdi. 2 hafta içinde sahalarda olması bekleniyor. https://t.co/7mSHIdAKJp pic.twitter.com/Ada8YcysMu — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) September 15, 2025

Publicidad

Por su parte, el comunicador Gürkan Ak informó que el jugador será sometido a nuevas evaluaciones médicas tras haber recibido una inyección en el tobillo. Según explicó, el cuerpo médico del club elaborará un plan específico para reanudar los entrenamientos y determinar la fecha exacta de su regreso.

🟡🔵Fenerbahçe'de iki gün önce ayak bileğinden enjeksiyon tedavisi gören Jhon Duran, bugün kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek. Çalışmalara ne zaman başlayabileceği planlanacak. pic.twitter.com/IBHBOYxBpF — Gürkan Ak (@GurkanAk) September 15, 2025

¿Cuándo volverá a jugar Fenerbahce?

Mientras tanto, el calendario no da tregua para el Fenerbahce. El conjunto de Estambul afrontará el próximo miércoles 17 de septiembre un partido aplazado por la primera jornada de la Superliga turca. Ese día recibirá en condición de local al Alanyaspor, en un compromiso que está programado para las 12:00 p. m. (hora colombiana).