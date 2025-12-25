Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Al jefe de Jhon Durán en Fenerbahce, lo dejaron en libertad provisional, por delicado cargo

Al jefe de Jhon Durán en Fenerbahce, lo dejaron en libertad provisional, por delicado cargo

En Turquía hubo todo un revuelo con Sadettin Saran, presidente del Fenerbahce, donde juega el futbolista colombiano Jhon Durán, al ser detenido en una operación policial.

Por: EFE
Actualizado: 25 de dic, 2025
