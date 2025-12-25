Al jefe de Jhon Durán en Fenerbahce, lo dejaron en libertad provisional, por delicado cargo

El presidente del club Fenerbahce, Sadettin Saran, fue puesto en libertad provisional con cargos este jueves, un día después de ser detenido como sospechoso de consumo de drogas, informó la agencia turca Anadolu.

Sadettin Saran fue detenido el miércoles en el marco de una amplia operación por supuesto consumo de cocaína en la que fueron arrestados o citados a declarar desde hace días decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas y empresarios.

A numerosos investigados se les tomaron muestras de pelo para un análisis de drogas y en el caso de Saran, el test del cabello dio positivo, mientras que muestras de sangre, orina y uñas dieron negativo, asegura Anadolu.

Saran ha negado tajantemente haber usado cocaína y aseguró que se trata de una campaña de calumnias contra él y el club que representa.



La Fiscalía, sin embargo, mantiene contra él las tres acusaciones de "uso de drogas", "proporcionar drogas a otros" y "facilitar el uso de drogas".

Por esta última acusación, el juzgado obliga a Saran a acudir regularmente a comisaría para firmar, además de mantener la prohibición de viajar al extranjero, impuesta hace días.

Sadettin Saran, presidente de Fenerbahçe, y Jhon Durán Foto: Fenerbahce Oficial

La cúpula directiva del Fenerbahce expresó en varios comunicados su total respaldo a Saran y agradeció el apoyo de los hinchas, que este jueves se reunieron ante los juzgados, pero les pidió que muestren el máximo respeto a la Justicia.

Sadettin Saran, un empresario de 61 años, nacido en Denver (Estados Unidos), hijo de un turco y una estadounidense, es dueño del Saran Holding, que abarca medios de comunicación del ámbito deportivo, la industria del cine y el turismo.

Alcanzó la presidencia del club deportivo Fenerbahçe, cuya sección de fútbol es la segunda más exitosa de Turquía, en septiembre pasado, en una reñida votación en la que superó a su predecesor, el empresario Ali Koç.