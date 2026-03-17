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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Aldair Quintana se puso la vara alta en su llegada a Independiente del Valle, por Copa Libertadores

Aldair Quintana se puso la vara alta en su llegada a Independiente del Valle, por Copa Libertadores

El golero colombiano otorgó sus primeras palabras, llegando a territorio ecuatoriano; a poco de convertirse en el nuevo fichaje de Independiente del Valle.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Aldair Quintana, arquero de Atlético Bucaramanga
Aldair Quintana, arquero de Atlético Bucaramanga
Foto: Colprensa

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