Aldair Quintana se puso la vara alta en su llegada a Independiente del Valle, por Copa Libertadores

Aldair Quintana, quien solo hace unos días se despidió de Atlético Bucaramanga; ahora aterrizó a territorio ecuatoriano y ya otorgó sus primeras palabras de cara a lo que será su nuevo reto profesional, en Independiente del Valle.

Y es que, el golero colombiano fue esperado en el aeropuerto por la prensa local, que aprovechó los pocos minutos que tuvieron mano a mano con Aldair, para preguntarle por sus impresiones del club y las razones que lo llevaron a tomar la decisión de venir.

“Es un orgullo para mí que un club tan importante como Independiente del Valle se haya fijado en mí, y bueno, el objetivo es pelear por el campeonato local y hacer una buena Copa Libertadores”, indicó de entrada Quintana, poniéndose la vara alta con el cuadro ecuatoriano, a nivel continental.

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Primeras palabras de Aldair Quintana tras su llegada a la ciudad de Quito 🇪🇨; estará presentando exámenes médicos para ser presentado oficialmente por @IDV_EC

pic.twitter.com/5OlkiJ0yN4 — 𝗔𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗖𝗮𝗱𝗲𝗻𝗮 (@AnderCadena1) March 17, 2026

Pero eso no fue todo, pues el colombiano también le ‘echó flores’ a Independiente del Valle por lo que representa como institución, tanto a nivel local, como a nivel sudamericano.



“Este es un club que viene haciendo las cosas bien desde hace un tiempo, viene peleando cosas internacionalmente. Solo he escuchado referencias buenas del club y de la gente que trabaja en el club. Tuve la oportunidad de hablar con Juan Cazares, un gran amigo que lo conocí hace mucho tiempo y me habló muy bien del club”, sentenció Aldair Quintana para la prensa local, otorgando sus primeras palabras en territorio ecuatoriano.

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Ya para terminar, el golero ‘cafetero’ habló de las razones que lo terminaron llevando Independiente del Valle; eso sí, sin olvidarse del conjunto ‘leopardo’, donde salió como ídolo y con un título en la espalda.

“Yo decidí tomar este reto por lo que significa Independiente del Valle y porque es mi primer reto internacional; en Bucaramanga creo que se hizo un gran trabajo, dejé grandes amistades y siempre es difícil irse de un lugar en el que te tratan tan bien”, dijo Quintana.

Aldair Quintana, guardameta de Atlético Bucaramanga, se perfila para ser convocado a la Selección Colombia AFP

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¿Cuándo oficializan a Aldair Quintana, como nuevo fichaje de los ecuatorianos?

El guardameta colombiano, que ya se encuentra en Ecuador para presentar los exámenes médicos con su nuevo club; está a la espera de pasar los diagnósticos, para tener el visto bueno del equipo y proceder a su presentación oficial, para luego quedar apto y poder estar disponible de cara a su debut.

Es importante aclarar que esta es la primera experiencia internacional de Quintana, quien había tenido roce local, pero nunca había salido del país.