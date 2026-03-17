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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez, figura en épica remontada de Sporting Lisboa: gol y asistencia contra Bodo Glimt

Luis Javier Suárez, figura en épica remontada de Sporting Lisboa: gol y asistencia contra Bodo Glimt

Perder 3-0 en el juego de ida no fue impedimento para que el equipo luso, de la mano de Luis Javier Suárez, diera vuelta a la serie y clasificara a cuartos de final de la Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, celebra su gol contra Bodo Glimt en la Champions League
Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, celebra su gol contra Bodo Glimt en la Champions League
Getty Images

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