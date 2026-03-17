"Si fuera verdad que Falcao puede llegar a la FCF o a la Selección Colombia; sería una locura"

Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, reveló que Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, reconoció que les suena la idea de sumar a Falcao García a la delegación que estará en el Mundial 2026. El directivo aseguró que esa es una idea que se estaría meditando.

Ese fue uno de los temas que se tocó en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', en entrevista con Mario Alberto Yepes, mundialista con la Selección Colombia y que dejó gratos recuerdos como defensor centra y capitán del equipo nacional.

¿Qué piensa de una posible presencia de Falcao con Colombia en el Mundial 2026?

"El otro día escuché que al 'Tigre' Falcao lo querían llevar para apoyar, aún siendo jugador, al Mundial y eso es una falta de respeto. Si uno es jugador, pues se siente jugador, quiere tener esa importancia desde el campo de juego. Si es realidad y el 'Tigre' decide retirarse, llegar a la Selección Colombia a apoyar al equipo, a los dirigentes, sería muy valorada, le haría muy bien a la Federación Colombiana de Fútbol".

¿La versión que surgió qué sensación le dejó?

"Decir que lo llevamos (al Mundial) para que haga grupo, es un irrespeto para el máximo goleador de la Selección Colombia, para el 'Tigre' que es una leyenda del fútbol internacional. Él se tiene que sentir importante. Estoy seguro que de ser eso, no lo va a aceptar".



¿Sabe que hay una intención de sumar a Falcao en la delegación para el Mundial?

"Ya si lo que piensan es como lo están planteando ustedes es diferente. Entre más personas puedan aportar a que la Selección funcione, pues mucho mejor. Falcao es una persona que le puede aportar muchísimo a la Selección Colombia".

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El que le confirmó esa intención de que vaya fue Álvaro González, directivo de la FCF...

"Ojalá que sea verdad, que venga de él no sé, él no ha querido tener gente de fútbol ahí metida. Si ha cambiado su pensamiento, bienvenido sea. Hay gente que le puede aportar (a la FCF), como es el caso del 'Tigre' Falcao".

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No se puede desperdiciar esa experiencia de figuras como Falcao...

"Si fuera verdad que el 'Tigre' puede llegar a la FCF, al cuerpo técnico de Néstor (Lorenzo) o de cualquier otro cuerpo técnico, sería el aporte más valioso. Imaginen a un delantero de la selección de mayores, de las juveniles o de mujeres con Falcao diciéndoles cómo se deben parar, cómo reciben el balón y demás. Esos técnicos de las divisiones menores de Colombia creo que necesitan apoyo; apoyo en momentos complicados, que puedan preguntar qué hacer. Ojalá que a Falcao lo tengan en consideración, eso sería una locura, la verdad".