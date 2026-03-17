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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Si fuera verdad que Falcao puede llegar a la FCF o a la Selección Colombia; sería una locura"

"Si fuera verdad que Falcao puede llegar a la FCF o a la Selección Colombia; sería una locura"

Una leyenda de la Selección Colombia atendió este martes una entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y uno de los temas que tocó tuvo que ver con el goleador Falcao García.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Selección Colombia 2013.
Selección Colombia 2013.
Getty Images.

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